Πούλησε έναν ανατριχιαστικό πίνακα στο Vinted, αλλά το δέμα γύρισε μυστηριωδώς πίσω!

Μια γυναίκα αφηγείται στο TikTok την αλλόκοτη ιστορία μιας κεντημένης εικόνας που πούλησε στο Vinted, αλλά το δέμα επέστρεψε μυστηριωδώς πίσω, προκαλώντας θεωρίες για… στοιχειωμένα αντικείμενα.

Μια γυναίκα προκάλεσε συζητήσεις στο TikTok, όταν αφηγήθηκε την παράξενη εμπειρία της από μια πώληση μέσω της πλατφόρμας Vinted.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα πούλησε μια κεντημένη εικόνα αλόγου, την οποία περιέγραψε ως «ανατριχιαστική». Παρά το γεγονός ότι ο αγοραστής επιβεβαίωσε την παραλαβή και άφησε θετικά σχόλια για τη συναλλαγή, το ίδιο δέμα κατέληξε να επιστρέψει, σφραγισμένο και ανέγγιχτο, στην πόρτα της πρώην πεθεράς της και στη συνέχεια στην ίδια.

Το έργο έφερε την κεντητή επιγραφή «Sarah McElliott, 14 ετών, 1981», γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, ενίσχυσε την αίσθηση μιας «απόκοσμης» ιστορίας γύρω από το αντικείμενο.

Στα σχόλια κάποιων χρηστών του TikTok, κάποιοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο απλώς για τεχνικό λάθος του συστήματος αποστολών, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που απέδωσαν το περιστατικό σε πιο «μεταφυσικές» ερμηνείες, θεωρώντας ότι η εικόνα ήταν «καταδικασμένη» να επιστρέψει στον κάτοχό της.

Χαρακτηριστικό είναι πως ένας χρήστης του Tik Tok μοιράστηκε μια παρόμοια εμπειρία, αναφέροντας ένα ξύλινο παπούτσι (σαν τσόκαρο) που, αν και το είχε αποχωριστεί, επανεμφανιζόταν συνεχώς και μυστηριωδώς μπροστά του.

Το περιστατικό αυτό τροφοδότησε περαιτέρω τις εικασίες γύρω από την ιδέα ότι ορισμένα αντικείμενα, για ανεξήγητους λόγους, αρνούνται να... αποχωριστούν τους ιδιοκτήτες τους.

