Ιάπωνας αναβάτης «σκαρφάλωσε» στην κορυφή του Φούτζι στα 102 του χρόνια (vid)

Ιστορία έγραψε Ιάπωνας αναβάτης, αφού «κατέκτησε» την κορυφή του Φούτζι στα 102 του χρόνια, μάλιστα έχοντας μαζί του την 70χρονη κόρη του.

Ο Κοκίτσι Ακουζάβα, στα 102 του χρόνια, έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που ανέβηκε στην κορυφή του Φούτζι. Στο πλευρό του βρέθηκαν η 70χρονη κόρη του, η εγγονή του και φίλοι που τον στήριξαν σε κάθε βήμα.

Στις 5 Αυγούστου, ο Ακουζάβα ξεκίνησε την ανάβασή του στο υψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας. Μαζί με τέσσερις φίλους, την κόρη και την εγγονή του, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των 3.776 μέτρων, αφού πρώτα είχαν κατασκηνώσει δύο βράδια στη διαδρομή. Παρότι κάποια στιγμή ένιωσε ότι δεν θα τα καταφέρει, η στήριξη της ομάδας του τον κράτησε όρθιο.

Η προετοιμασία του 100άρη Ιάπωνα

Για τρεις μήνες πριν το εγχείρημα, ξυπνούσε στις 5 το πρωί και περπατούσε για ώρες, ανεβαίνοντας περίπου ένα βουνό την εβδομάδα: «Σκεφτόμουν να τα παρατήσω στη μέση, αλλά οι φίλοι μου με ενθάρρυναν. Κατάφερα να φτάσω στην κορυφή γιατί τόσοι άνθρωποι με υποστήριξαν», είπε ο ίδιος, μιλώντας με τη βοήθεια της κόρης του, που τον βοηθά λόγω προβλημάτων ακοής.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που έγραψε ιστορία στο Φούτζι. Στα 96 του είχε ήδη γίνει ο γηραιότερος Ιάπωνας που κατέκτησε το βουνό. Στα χρόνια που μεσολάβησαν, πάλεψε με καρδιακά προβλήματα, έρπη ζωστήρα και ένα σοβαρό πέσιμο σε άλλη ανάβαση, αλλά δεν εγκατέλειψε ποτέ το πάθος του.

Η φιλοσοφία του βουνού

«Στο βουνό όλοι είναι ίσοι, δεν έχει σημασία αν ήσουν καλός μαθητής ή όχι», λέει ο Ακουζάβα, που δούλεψε ως μηχανικός και αργότερα ως τεχνικός τεχνητής γονιμοποίησης ζώων μέχρι τα 85 του. Σήμερα περνά τα πρωινά του σε κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ ζωγραφίζει τοπία στο ατελιέ του.

Παρότι αναγνωρίζει ότι αυτή πιθανόν ήταν η τελευταία του ανάβαση στο Φούτζι, σκοπεύει να το τιμήσει αλλιώς: με έναν πίνακα στο σπίτι του. «Θέλω να ζωγραφίσω την ανατολή από την κορυφή, ένα μέρος που μου χάρισε τόσες αναμνήσεις», είπε χαμογελώντας.

