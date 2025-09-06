Η απόλυτη ελληνική πατέντα: Έψηνε σουβλάκια και «εκδικούταν» ταυτόχρονα τον γείτονα με ανεμιστήρα (vid)

Μόνο ελληνική θα μπορούσε να είναι αυτή η πατέντα που ανέβασε χρήστης στο TikTok και μέσα σε λίγα λεπτά έγινε viral, καθώς ψήνει σουβλάκια και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τον ανεμιστήρα για να απομακρύνει τον καπνό.

Viral έχει γίνει χρήστης στο TikTok που σκαρφίστηκε πατέντα... απολύτως ελληνική. Κατάφερε να συνδυάσει το ψήσιμο με τον ανεμιστήρα και να προκαλέσει αντιδράσεις στο κοινό που παρακολούθησε το βίντεο.

Ο πρωταγωνιστής του βίντεο αποφάσισε να ψήσει σουβλάκια το βράδυ, παρέα με έναν ανεμιστήρα. Το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά, σπρώχνοντας τον καπνό μακριά του.

Τα σχόλια πήραν (και αυτά) «φωτιά»: «Vegan γείτονες;»

Κάποιοι θεώρησαν ότι πρόκειται για καθαρά πρακτική κίνηση, δηλαδή να μην μυρίσει το σπίτι και να φεύγει ο καπνός προς τα έξω. Άλλοι όμως ήταν πιο… καχύποπτοι, λέγοντας ότι ίσως πρόκειται για «εκδίκηση» από τους γείτονες.

Κάποιος χρήστης, μάλιστα, είπε αστειευόμενος: «Vegan γείτονες;», ενώ άλλο σχόλιο ανέφερε: «Έτσι ξεκινούν οι πόλεμοι μεταξύ των πολυκατοικιών». Δεν ήταν και λίγοι αυτοί που τον συνεχάρησαν για την εφευρετικότητά του: «Όταν κάποιος πρόσεχε στα μαθήματα φυσικής στο σχολείο».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ