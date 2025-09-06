Η δολοφονική ανατίναξη τάνκερ στο Πέραμα: «Είδα κομμένα πόδια, χέρια και κεφάλια»

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1988 διαδραμτίστηκε στο Πέραμα ένα σοκαριστικό γεγονός που τρομοκράτησε τους κατοίκους της περιοχής. Ανατινάχθηκε ένα τάνκερ στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και αυτό που ακολούθησε, δεν περιγράφεται...

Σαν σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 1988 το Πέραμα συνταράχθηκε από δύο εκρήξεις στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, που τίναξαν στον αέρα ένα τάνκερ 80.000 τόνων, στο οποίο επέβαιναν 70 εργαζόμενοι πάνω. Η τραγική κατάληξη ήταν να διαμελιστούν ανθρώπινα σώματα, τα οποία έπεφταν γύρω από το πλοίο. Στο σύνολο, τέσσερεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν.

Στο φλεγόμενο πλοίο πέρα από πυροσβεστικά πλοιάρια και ασθενοφόρα, έσπευσαν και δύο ελικόπτερα του στρατού που παραλάμβαναν τα θύματα από το κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου.

Οι τραγικές μαρτυρίες των πολιτών: «Είδα κομμένα πόδια και κεφάλια»

«Είδα κομμένα πόδια, χέρια και κεφάλια», είπε ένας εργαζόμενος που ανέβηκε στο κατάστρωμα μετά τις εκρήξεις: «Περισυλλέξαμε νεκρούς και τραυματίες. Κομμένα ανθρώπινα μέλη τα βάλαμε μέσα σε πλαστικές σακούλες. Καταγγέλλω ότι το πρώτο ασθενοφόρο έφτασε 10 λεπτά μετά την τραγωδία ενώ το ασθενοφόρο της επισκευαστικής βάσης δεν έπαιρνε μπροστά και χρειάστηκε να το σπρώξουν 20 άτομα. Δεν υπάρχουν τηλέφωνα και γενικά δεν υπάρχει οργάνωση, για να αντιμετωπιστεί ένα ατύχημα».

Οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές, όπως διαβάζουμε στη Μηχανή του Χρόνου, που έκοψαν το πλοίο στα δύο. Οι συγγενείς των ναυτικών έτρεχαν πανικόβλητοι για να πληροφορηθούν αν ανάμεσα στα θύματα ήταν οι δικοί τους άνθρωποι.

Ο Α. Βορίσης βρισκόταν τη στιγμή της έκρηξης στο πλοίο και μέσα από το νοσοκομείο δήλωσε: «Εγώ ήμουν στο αμπάρι μαζί με τον αδερφό μου. Ο πατέρας μου εργαζόταν πάνω στην "κουβέρτα" (σ.σ. κατάστρωμα) του πλοίου. Ξαφνικά ακούστηκε ένα "μπαμ". Ο χώρος γέμισε κομμάτια από λαμαρίνες και ανθρώπινα μέλη. Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε από τους καπνούς. Ευτυχώς που κόπηκε το πλοίο στα δύο και μπορέσαμε να σωθούμε κολυμπώντας».

Στα αέρια απέδωσαν την έκρηξη οι εργαζόμενοι

Οι περισσότεροι διασωθέντες εργάτες απέδωσαν την έκρηξη στην ελλιπή απελευθέρωση των αερίων. Ο 25χρονος Θ. Παναγιωτόπουλος, που εργαζόταν στο διπλανό πλοίο, δήλωσε τότε στους δημοσιογράφους: «Η τρομακτική έκρηξη οφείλεται σε αέρια. Το πλοίο άνοιξε στη μέση. Κάποιος είδε ένα κεφάλι να πετάγεται από τη μία άκρη του πλοίου στην άλλη».

Ο ηλεκτρολόγος Ι. Αϊνατζής, που εργαζόταν σε διπλανό φέρρυ, είπε: «Ξέρω από τάνκερ. Δεν έγινε το σωστό gas free. Mε την έκρηξη εκσφενδονίστηκαν λαμαρίνες. Είδα δεκάδες άτομα στο πλοίο που έτρεχαν δεξιά κι αριστερά για να σωθούν. Επίσης είδα πολλά διαμελισμένα κορμιά».

Καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας

Ο λεβητοποιός και μέλος της επιτροπής Ασφαλείας του υπουργείου Εργασίας, Χ. Λαγουδάκης, κατήγγειλε ότι δεν τηρείται κανένα μέτρο ασφαλείας στην επισκευαστική βάση Περάματος. Καταγγελίες που το 1988 ήταν συχνές, ειδικά μετά από δυστυχήματα: «Πριν από κάθε επισκευή γκαζάδικων πρέπει να έχει γίνει gas free, καθαρισμός των δεξαμενών και εγκατάσταση υψηλών σκαλωσιών. Εδώ δεν είχαν ληφθεί ούτε τα στοιχειώδη μέτρα. Το τελευταίο gas free πριν από κάθε επισκευή πρέπει να έχει γίνει πριν από 48 ώρες και στην προκειμένη είχε να γίνει πάνω από 20 ημέρες».

Όταν κατέφτασε ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Γιαννόπουλος, με το επιτελείο του, αποδοκιμάστηκε από το εργατοτεχνικό προσωπικό: «Λίγα είναι ακόμα τα ψωμιά σας» τού φώναζαν. Αμέσως μετά ο υπουργός δήλωσε στο Κανάλι 1 του Πειραιά ότι η έκρηξη οφείλεται σε αμέλεια, «λόγω μη σχολαστικής τηρήσεως των όρων ασφαλείας». Σε ερώτηση δημοσιογράφου, όμως, δεν απέκλεισε την περίπτωση του σαμποτάζ.

