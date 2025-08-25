Ιάπωνας δεν μιλούσε στη σύζυγό του για 20 χρόνια επειδή ζήλευε τα παιδιά τους (vid)
Ο Otou Katayama και η Yumi παντρεύτηκαν από έρωτα στην Ιαπωνία, ωστόσο η σχέση τους άλλαξε ριζικά μετά τη γέννηση των δύο παιδιών τους. Ο Katayama ένιωσε παραμελημένος, πιστεύοντας πως η σύζυγός του έδινε περισσότερη προσοχή στα παιδιά.
Αντί να μιλήσει ανοιχτά, ο άνδρας αποφάσισε να «τιμωρήσει» τη γυναίκα του μένοντας σιωπηλός για 20 ολόκληρα χρόνια. Κάθε φορά που εκείνη προσπαθούσε να του μιλήσει, εκείνος γρύλιζε, απομακρυνόταν ή απλώς την αγνοούσε.
@fascinate.tt Otou Katayama's Story #story #marriage #relationship #wife #husband ♬ original sound - Fascinate
Τα παιδιά τους δεν άκουσαν ποτέ τους γονείς να μιλούν
Ακόμη και μετά την ενηλικίωση των παιδιών τους, η αφωνία συνεχιζόταν. Τα παιδιά απορούσαν γιατί οι γονείς τους, αν και έμοιαζαν αγαπημένοι και χωρίς καβγάδες, δεν αντάλλαζαν ούτε μια κουβέντα.
Το 2016, μέσα από την εκπομπή TV Hokkaido, το ζευγάρι βγήκε στον «αέρα». Εκεί ο Katayama έσπασε τη σιωπή του, λέγοντας: «Κάπως πέρασε πολύς καιρός από τότε που μιλήσαμε». Παραδέχτηκε ότι ζήλευε τα παιδιά, ζήτησε συγγνώμη και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στη σύζυγο.
Η Yumi δέχτηκε τη συγγνώμη του και το ζευγάρι αποφάσισε να ξαναχτίσει τη σχέση του, αυτή τη φορά με αληθινή επικοινωνία. Η ιστορία τους έκανε τον γύρο του διαδικτύου, σοκάροντας αλλά και συγκινώντας εκατομμύρια χρήστες.
