Η Ατλαντίδα στην Ισπανία; Τα ακράδαντα στοιχεία που φανερώνουν τη χαμένη πόλη εκεί (vid)

Ανεξάρτητος ερευνητής άφησε «άφωνο» τον παρουσιαστή με τις νέες αποκαλύψεις του, αφού παρουσίασε αποδείξεις ότι η θρυλική Ατλαντίδα μπορεί να βρισκόταν ανοιχτά της Ισπανίας, κοντά στο Κάντιθ.

Ο Joe Rogan, τηλεοπτικός παρουσιαστής και podcaster, έμεινε άφωνος όταν ο καλεσμένος του μίλησε για την πιθανή ανακάλυψη της χαμένης πόλης της Ατλαντίδας.

Ο ανεξάρτητος ερευνητής Ben van Kerkwyk, φιλοξενούμενος πρόσφατα στο «Joe Rogan Experience», μίλησε για μια ανακάλυψη ανοιχτά της Ισπανίας που θα μπορούσε να είναι η μυθική πόλη.

Οι «τρανταχτές» αποδείξεις: «Πιστεύει ότι έχει βρει την Ατλαντίδα»

«Υπάρχει ένας αρχαιολόγος, ο Michael Donnellan... Και πιστεύει ότι έχει βρει, αν όχι όλη την Ατλαντίδα, τουλάχιστον ένα κομμάτι της ανοιχτά της Ισπανίας. Και βρήκαν σίγουρα πράγματα μέσα στο νερό», είπε ο Van Kerkwyk.

Ο Rogan, εμφανώς σαστισμένος, απάντησε μόνο με ένα «Wow», αναφέροντας το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Donnellan Atlantica, που αποκαλύπτει τεράστιες γραμμικές δομές και ομόκεντρους κυκλικούς τοίχους στον βυθό.

Ο Donnellan δήλωσε στη Daily Mail ότι οι περιγραφές του Πλάτωνα ταιριάζουν απόλυτα με τα ευρήματά τους. Τα ερείπια, οι προϊστορικοί οικισμοί και τα αρχαία ορυχεία στην περιοχή Γαδέιρα (σημερινό Κάντιιθ).

Οι ανακαλύψεις, που περιλαμβάνουν υποθαλάσσιες δομές και τοποθεσίες σκεπασμένες με ιζήματα από αιφνίδια καταστροφή, συνάδουν με τις αναφορές του Πλάτωνα για το κλίμα, τις κοινωνικές δομές και τους μύθους, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις θεωρίες τους.

Εξελιγμένη τεχνολογία χαρτογράφησης κάνουν την αναγνώριση ευκολότερη

Ο Donnellan ερεύνησε για οκτώ χρόνια την ακτογραμμή του Κάντιθ με προηγμένα συστήματα σόναρ που δημιουργούν τρισδιάστατες απεικονίσεις του βυθού. Ο Van Kerkwyk ανέφερε επίσης ότι χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές τεχνικές και αεροφωτογραφίες της Merlin Burrows για τον εντοπισμό των κρυμμένων δομών.

«Είναι συναρπαστικό, βρήκαν σίγουρα κάτι που είναι ανθρώπινης κατασκευής», τόνισε. Η τεχνολογία αποκάλυψε μακρές γραμμικές δομές που σχημάτιζαν τεράστιους ομόκεντρους κυκλικούς τοίχους, ύψους άνω των έξι μέτρων, τοποθετημένους με οργανωμένο τρόπο.

Ανάμεσα στους τοίχους υπήρχαν περίτεχνα λαξευμένα κανάλια και στο κέντρο ένα ορθογώνιο ερείπιο που, σύμφωνα με τον Donnellan, θυμίζει τον ναό του Ποσειδώνα, όπως τον περιγράφει ο Πλάτων, αποτελώντας την πιθανή πρωτεύουσα της Ατλαντίδας.

Κατακλυσμός πριν 12.000 χρόνια;

Ο Donnellan υποστηρίζει ότι πριν από 12.000 χρόνια συνέβη ένα κατακλυσμικό γεγονός που κατέστρεψε τον ανεπτυγμένο πολιτισμό. Η αμφιλεγόμενη Υπόθεση Πρόσκρουσης του Νεότερου Δρυάς (YDIH) αναφέρει ότι η Γη πέρασε μέσα από συντρίμμια ενός διαλυμένου κομήτη, προκαλώντας λιώσιμο παγετώνων, πλημμύρες και κλιματική ανατροπή. Ωστόσο, η θεωρία δεν έχει ευρεία αποδοχή από τους επιστήμονες.

Ανέφερε επίσης, ότι τα κείμενα του Πλάτωνα μιλούν για ζώα που συνέβαλλαν στις καθημερινές δραστηριότητες, όπως άλογα, ταύρους και ελέφαντες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το άλογο της περιοχής θεωρείται η αρχαιότερη ράτσα στον κόσμο, ενώ ο ταύρος της Ανδαλουσίας έχει ιστορία χιλιάδων ετών.

Επιπλέον, υπήρχε προϊστορικό εμπόριο ελεφαντόδοντου, με τρεις διαφορετικούς τύπους ελεφάντων, συμπεριλαμβανομένων ασιατικών, δείχνοντας εμπορικές σχέσεις με την Ασία. «Όλες αυτές οι λεπτομέρειες ταιριάζουν απόλυτα με την περιοχή που μελετάμε», κατέληξε.

