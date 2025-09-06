Έρχεται το «πλυντήριο» ανθρώπων στην Ιαπωνία: Η μπανιέρα που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη (vid)

Στην Έκθεση της Οσάκα το 1970 παρουσιάστηκε μια απίθανη εφεύρεση: μία μπανιέρα που «έπλενε» μόνη της τον άνθρωπο. Έπρεπε να περάσουν 50 χρόνια, για να αναβιώσει η ιδέα με αρκετά - προφανώς - πιο σύγχρονη τεχνολογία και στόχο τη φροντίδα των ηλικιωμένων.

Το 1970, η Sanyo Electric παρουσίασε στο κοινό της Παγκόσμιας Έκθεσης της Οσάκα το «Ultrasonic Bath», μια μπανιέρα που έμοιαζε με «πλυντήριο ανθρώπων». Ήταν μια φουτουριστική ιδέα για την εποχή, που ωστόσο δεν γνώρισε εμπορική επιτυχία. Παρ’ όλα αυτά, άφησε έντονη εντύπωση σε ένα μικρό παιδί, τον Yasuaki Aoyama.

Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, ο Aoyama, πλέον επικεφαλής της εταιρείας Science Co., παρουσίασε στη Osaka Kansai Expo 2025 τη νέα εκδοχή, το Mirai Ningen Sentakuki (Μηχανή πλυσίματος ανθρώπων του μέλλοντος) και εντυπωσίασε τους πάντες με αυτό που έδειξε.

Japan has introduced an AI-powered 'human washing machine' named 'Mirai Ningen Sentakuki.' Developed by Osaka-based Science Co., this innovative contraption analyzes your body and offers a customized wash-and-dry process, completing the task in just 15 minutes. pic.twitter.com/jixpA9rSh7 — Tansu Yegen (@TansuYegen) February 14, 2025

Η τεχνητή νοημοσύνη (και) στο μπάνιο: Συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία

Η συσκευή έχει σχήμα διάφανης κάψουλας και χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να προσφέρει άνετο και ασφαλές μπάνιο. Ο χρήστης κάθεται σε ανακλινόμενη θέση, ενώ η κάψουλα γεμίζει με ζεστό νερό.

Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, η συσκευή παρακολουθεί τον παλμό, την άνεση και τη διάθεση του λουόμενου. Αν ανιχνεύσει άγχος, προβάλλει χαλαρωτικές εικόνες στο ύψος των ματιών. Ένα πλήρες πλύσιμο και στέγνωμα διαρκεί μόλις 15 λεπτά.

🚨Japan Unveils 'Human Washing Machine' That Can Clean And Dry Your Body In 15 Minutes.



promising to revolutionise personal hygiene and relaxation. pic.twitter.com/EbNa1qaCv9 December 8, 2024

Η νέα «έξυπνη μπανιέρα» αξιοποιεί μικροσκοπικές φυσαλίδες αέρα και υδρομασάζ για βέλτιστο καθαρισμό, ενώ παράλληλα τιμά την ιαπωνική κουλτούρα του λουτρού, που θεωρεί το μπάνιο μέσο σωματικής και ψυχικής κάθαρσης.

Ο Aoyama βλέπει το Mirai Ningen Sentakuki ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις. Με την Ιαπωνία να αντιμετωπίζει κρίση γήρανσης πληθυσμού, η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την περιποίηση ηλικιωμένων και ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα, προσφέροντας φροντίδα με αξιοπρέπεια και άνεση.

