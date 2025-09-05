Η Νατάσσα Μποφίλιου απαντά στον Μάνο Βουλαρίνο για το σχόλιο με το μαγιό: «Έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε»

Η Νατάσσα Μποφίλιου απαντά στα σεξιστικά σχόλια για το σώμα της, τονίζοντας την αυθεντικότητά της και τη σημασία της προσωπικής και καλλιτεχνικής της πορείας.

Η Νατάσσα Μποφίλιου, με σαφές κριτικό πνεύμα, αντέδρασε στα σχόλια του δημοσιογράφου, Μάνου Βουλαρίνου, σχετικά με το σώμα της, τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και γενικότερα το κοινό αίσθημα.

Η τραγουδίστρια, φιλοξενούμενη στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, αναφέρθηκε αρχικά στο βίντεο με τον πατέρα της, παραδεχόμενη ότι την είχε πληγώσει βαθιά η συζήτηση γύρω από αυτό. Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει και το σχόλιο του δημοσιογράφου.

«Σε αυτά, απαντάει η ζωή από μόνη της», δήλωσε η Μποφίλιου. «Είμαι περήφανη για τον τρόπο που έχω ζήσει και για το ότι αυτό το 42χρονο σώμα με έχει φέρει ως εδώ. Νιώθω ευλογία που είναι γερό και με ακολουθεί στα όνειρά μου».

Σχετικά με το σχόλιο του Βουλαρίνου, η καλλιτέχνιδα τόνισε: «Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι και δουλειά. Εμείς έχουμε άλλες, πολύ σημαντικές δουλειές να κάνουμε… Χαίρομαι όταν κάποιος λέει ότι ξέρει ποια είμαι, ακόμη κι αν διαφωνεί με το τι είμαι. Το να γνωρίζει κάποιος τη διαδρομή μου και ποιοι είμαστε, το θεωρώ μεγάλο κομπλιμέντο».

Η ίδια πρόσθεσε ότι προσπαθεί να παραμείνει αυθεντική, χωρίς να παραμελεί τη βελτίωσή της σε όλους τους τομείς: «Κάποιοι προσπαθούν να λειάνουν τις γωνίες τους και είναι απολύτως λογικό. Εγώ θέλω να παραμείνω όπως είμαι και να εξελίσσομαι. Έχουμε έρθει για να ζήσουμε. Εγώ θέλω να ζήσω».

Ο Μάνος Βουλαρίνος είχε σχολιάσει φωτογραφία της Μποφίλιου με μαγιό από τις διακοπές της, γράφοντας: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής», προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

