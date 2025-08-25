Το Twitter έκραξε τον Βουλαρίνο για το bodyshaming στην Μποφίλιου: «Νομίζει ότι είναι κωμικός, αλλά είναι απλά δεξιός»
Ένα άστοχο σχόλιο του Μάνου Βουλαρίνου για τη Νατάσσα Μποφίλιου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός του ΣΚΑΪ με μια ανάρτησή του έκανε bodyshaming στην γνωστή τραγουδίστρια.
Συγκεκριμένα, πόσταρε στον λογαριασμό του στο Twitter ένα άρθρο με τίτλο «Η Νατάσσα Μποφίλιου δημοσίευσε στιγμιότυπό της με μπικίνι από την Φολέγανδρο» και σχολίασε: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής».
Ο Βουλαρίνος «έφαγε» κράξιμο στο Twitter
Το σχόλιο του Μάνου Βουλαρίνου όπως ήταν φυσικό και επόμενο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Twitter. «Ο Βουλαρινος νομίζει ότι είναι κωμικός αλλά είναι απλά δεξιός τύπος που νομίζει ότι είναι κωμικός», έγραψε κάποιος.
«Δεν σου φταίνε τα κιλά της Μποφίλιου, σου φταίει που είναι ένας καθρέφτης των ενοχών σου. Είναι αυτή η φωνή της, όποιας σου έχει μείνει, συνείδησης που ακούς το βράδυ πριν κοιμηθείς. Όσο πιστός κι αν είσαι στα νέα σου καθήκοντα, όσο κι αν εναρμονίζεσαι στις ανάγκες του χουλιγκανικού σου κοινού, των όψιμων φίλων σου, ξέρεις πως έχεις την στόφα του γενίτσαρου» ανέφερε κάποιος άλλος.
«Όταν βλέπεις την αριστερή Μποφίλιου να ποστάρει φωτό από διακοπές που πηγαίνει με δικά της λεφτά, ενώ εσύ καίγεσαι στο ημιυπόγειο στα Πατήσια χαζεύοντας φωτογραφίες του Σκέρτσος, είναι λογικό να σου βγαίνει μια καφρίλα...», έγραψε ένας τρίτος.
Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις
Χυδαιότητα κ σεξισμός!!!— Πεν Νταλαούρα (@ntalaoura) August 24, 2025
Ορισμένοι, νομίζουν ότι με τοξικά σχόλια για το σώμα μιας γυναίκας, δείχνουν εξυπνάδα.
Στην πραγματικότητα, αποκαλύπτουν μόνο την αμορφωσιά κ τα κόμπλεξ τους, μπροστά σε μια αντικειμενικά ωραία γυναίκα.
Η Νατάσσα Μποφίλιου, είναι πανέμορφη, με ένα… pic.twitter.com/15Z4GWyeMS
Ο Βουλαρινος νομίζει ότι είναι κωμικός αλλά είναι απλά δεξιός τύπος που νομίζει ότι είναι κωμικός pic.twitter.com/2B8QCUrVy5— Zoro (@Zoro79849701) August 24, 2025
Όταν βλέπεις την αριστερή #Μποφιλιου να ποσταρει φωτο από διακοπές που πηγαίνει με δικά της λεφτά, ενώ εσύ καίγεσαι στο ημιυπόγειο στα Πατήσια χαζεύοντας φωτογραφίες του #Σκερτσος, είναι λογικό να σου βγαίνει μια καφρίλα... 😂😂😂— Palucky_Luke® (@LukePalucky) August 24, 2025
Ούτε ακούω Μποφίλιου ούτε την γουστάρω.— Αναρχιτέκτονας (@anarchitektonas) August 24, 2025
Αυτό που κάνετε είναι πρόστυχο.
Τόσο απλά.
Σάπιος ο βουλαρινος,από πάντα! Έτσι προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή! Με τη σαπιλα του!— Doctor (@kostasdoc72) August 24, 2025
Εν τω μεταξύ η Μποφίλιου έχει μια χαρά κορμί— niki (@niki_klm) August 24, 2025
Δεν έχει να κάνει όμως με το κορμί, έχει να κάνει με τον μισογυνισμό που σας διακατέχει.
Και το κορμί της Ναόμι Κάμπελ να βλέπατε πάλι τις ίδιες αηδίες θα γράφατε.
Τα σχόλια για το σώμα και την φωτογραφία της Μποφίλιου αγγίζουν τα όρια του ξεκατίνιασματος και του bodyshaming— its.thanos (@olakalaa) August 25, 2025
Υγ: Εν τω μεταξύ δεν την λες και άσχημη #μποφιλιου
Ο Βουλαρίνος κριτικάρει το σώμα της Μποφίλιου.
Ο Βουλαρίνος. pic.twitter.com/T0T623hzWB— Sofia Panteliou (@SofiaHaidari) August 24, 2025
