Επιμέλεια: Newsroom
Το Twitter έκραξε τον Βουλαρίνο για το bodyshaming στην Μποφίλιου: «Νομίζει ότι είναι κωμικός, αλλά είναι απλά δεξιός»
Έντονες αντιδράσεις στα social media προκάλεσε ένα σχόλιο του Μάνου Βουλαρίνου για τη φωτογραφία της Νατάσσας Μποφίλιου με μπικίνι.

Ένα άστοχο σχόλιο του Μάνου Βουλαρίνου για τη Νατάσσα Μποφίλιου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός του ΣΚΑΪ με μια ανάρτησή του έκανε bodyshaming στην γνωστή τραγουδίστρια.

Συγκεκριμένα, πόσταρε στον λογαριασμό του στο Twitter ένα άρθρο με τίτλο «Η Νατάσσα Μποφίλιου δημοσίευσε στιγμιότυπό της με μπικίνι από την Φολέγανδρο» και σχολίασε: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής».

Ο Βουλαρίνος «έφαγε» κράξιμο στο Twitter

Το σχόλιο του Μάνου Βουλαρίνου όπως ήταν φυσικό και επόμενο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Twitter. «Ο Βουλαρινος νομίζει ότι είναι κωμικός αλλά είναι απλά δεξιός τύπος που νομίζει ότι είναι κωμικός», έγραψε κάποιος.

 

«Δεν σου φταίνε τα κιλά της Μποφίλιου, σου φταίει που είναι ένας καθρέφτης των ενοχών σου. Είναι αυτή η φωνή της, όποιας σου έχει μείνει, συνείδησης που ακούς το βράδυ πριν κοιμηθείς. Όσο πιστός κι αν είσαι στα νέα σου καθήκοντα, όσο κι αν εναρμονίζεσαι στις ανάγκες του χουλιγκανικού σου κοινού, των όψιμων φίλων σου, ξέρεις πως έχεις την στόφα του γενίτσαρου» ανέφερε κάποιος άλλος.

«Όταν βλέπεις την αριστερή Μποφίλιου να ποστάρει φωτό από διακοπές που πηγαίνει με δικά της λεφτά, ενώ εσύ καίγεσαι στο ημιυπόγειο στα Πατήσια χαζεύοντας φωτογραφίες του Σκέρτσος, είναι λογικό να σου βγαίνει μια καφρίλα...», έγραψε ένας τρίτος.

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις

