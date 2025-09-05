Έψαχνε το ληγμένο διαβατήριό του και βρήκε... ένα εκατομμύριο δολάρια!

Ψάχνοντας για παλιά χαρτιά, βρήκε το εισιτήριο που του άλλαξε τη ζωή. Η απίστευτη τύχη ενός Αυστραλού

Ένας απρόσμενος θησαυρός περίμενε έναν κάτοικο του Κόμπουργκ στη Μελβούρνη, όταν άνοιξε την αποθήκη του για να βρει το διαβατήριό του. Αντί γι’ αυτό, εντόπισε ένα ξεχασμένο λαχείο αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων, που είχε παραμείνει αχρησιμοποίητο για τουλάχιστον οκτώ μήνες.

Η ιστορία του θα μπορούσε να συμβεί σε πολλούς: χαρτιά που καταλήγουν σε συρτάρια και ξεχνιούνται με τον καιρό. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου άνδρα, το χαρτάκι που είχε παραμερίσει, αποδείχθηκε το εισιτήριο για μια νέα ζωή.

Όπως αποκάλυψε στο αυστραλιανό δίκτυο News, έψαχνε απλώς για το ληγμένο διαβατήριό του όταν εντόπισε το λαχείο και αποφάσισε να το σκανάρει. Η έκπληξη ήταν τεράστια: το δελτίο είχε κερδίσει από την κλήρωση Weekday Windfall, που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Ευτυχώς για τον ίδιο, η προθεσμία εξαργύρωσης δεν είχε λήξει και έτσι κατάφερε να εξαργυρώσει το έπαθλο. Παρότι ο ίδιος δηλώνει ότι «τα χρήματα δεν φέρνουν από μόνα τους την ευτυχία», η ανακούφιση και η χαρά του ήταν εμφανείς. «Τώρα μπορώ σίγουρα να υποβάλω αίτηση για νέο διαβατήριο», είπε αστειευόμενος.

Η Khat McIntyre, εκπρόσωπος της The Lott, τόνισε ότι τέτοιες ιστορίες αποδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι οι παίκτες να καταχωρούν τα δελτία τους. «Είναι υπέροχο να βλέπεις έναν νικητή να ξαναβρίσκει το έπαθλό του, ειδικά όταν κινδυνεύει να χαθεί. Φανταστείτε να είστε εκατομμυριούχος και να μην το γνωρίζετε», σχολίασε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ