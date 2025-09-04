Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ελέγχει το 40% της Γάζας: Συνεχίζονται οι μάχες και οι απώλειες αμάχων (vid)

Ο εκπρόσωπος των IDF ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει υπό τον έλεγχό του το 40% της πόλης της Γάζας, ενώ προανήγγειλε εντατικοποίηση των επιχειρήσεων.

Ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν καταλάβει σχεδόν το μισό της Γάζας (40%). Όπως υπογράμμισε, στόχος παραμένει η πλήρης εξουδετέρωση της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από την οργάνωση.

Παρά τις μαζικές εκκενώσεις, πολλοί Παλαιστίνιοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η Ουμ Ναντέρ, μητέρα πέντε παιδιών, δήλωσε στο Reuters ότι επέλεξε να μείνει: «Αυτή τη φορά δεν φεύγω. Θέλω να πεθάνω εδώ. Ακόμη και όσοι έφυγαν, σκοτώθηκαν».

Νέες απώλειες και σφοδρές συγκρούσεις

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, τουλάχιστον 53 άτομα σκοτώθηκαν μόνο το τελευταίο 24ωρο, κυρίως μέσα στην πόλη της Γάζας, όπου οι μάχες μαίνονται με ιδιαίτερη ένταση. Η επίθεση του ισραηλινού στρατού ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, έπειτα από απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου, παρά την έντονη διεθνή αντίδραση αλλά και τις εσωτερικές αντιρρήσεις στο Ισραήλ.

Η σύγκρουση ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την πιο αιματηρή επίθεση στην ιστορία της χώρας, σκοτώνοντας 1.219 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, στο νότιο Ισραήλ. Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν τότε, 47 παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων οι 25 έχουν επισήμως κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός

Από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, αναφέρει περισσότερους από 63.500 νεκρούς από τις ισραηλινές επιθέσεις, αριθμός που συνεχώς αυξάνεται όσο οι επιχειρήσεις προχωρούν προς το κέντρο της πόλης.

