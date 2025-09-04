Διαφωνία Μπόρις Τζόνσον-Βαγγέλη Μαρινάκη για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας: «Κάνεις λάθος» (vid)

Έντονη διαφωνία μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Μπόρις Τζόνσον σημειώθηκε στο Thessaloniki Metropolitan Summit, με αφορμή τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.

Η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί το 5ο Thessaloniki Metropolitan Summit, μια διοργάνωση του Economist σε συνεργασία με το powergame.gr, όπου κορυφαίοι ηγέτες και επιχειρηματίες συζητούν για τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις οικονομικές αλλαγές που επηρεάζουν το παγκόσμιο σκηνικό.

Η έναρξη του Συνεδρίου έγινε με συζήτηση ανάμεσα στον ιδρυτή του ομίλου Capital Maritime & Trading Corp, Βαγγέλη Μαρινάκη και τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον. Το θέμα επικεντρώθηκε στις σχέσεις Ευρώπης–ΗΠΑ, τις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ και την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες.

Οι τοποθετήσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη ναυτιλία και την Ευρώπη

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέδειξε την ένταση που προκαλούν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Γάζα, καθώς και οι γεωπολιτικές πιέσεις στο Στενό του Ορμούζ. Τόνισε ότι οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσες επιπτώσεις στη ναυτιλία και στο διεθνές εμπόριο.

Αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι οι προτάσεις του για δασμούς και ειρηνευτικές πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να μεταβάλουν το εμπορικό τοπίο. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η Ευρώπη δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς και χρειάζεται πιο ενεργή στάση.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χαρακτήρισε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας αναποτελεσματικές, καθώς η Ινδία και η Κίνα εξακολουθούν να αγοράζουν φθηνό ρωσικό πετρέλαιο. Έκλεισε με ξεκάθαρη θέση υπέρ της ειρήνης, λέγοντας: «Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Εδώ και τρία χρόνια αθώα παιδιά χάνουν τη ζωή τους».

Οι θέσεις του Μπόρις Τζόνσον για την ΕΕ και τη Ρωσία

Από την πλευρά του, ο Μπόρις Τζόνσον στάθηκε στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρθηκε στο Brexit, λέγοντας ότι η επιλογή των Βρετανών ήταν αναπόφευκτη. Θύμισε επίσης τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Ελλάδα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Σχετικά με τη Ρωσία, υπογράμμισε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρέπει να λογοδοτήσει, προτείνοντας τη δέσμευση 300 δισ. δολαρίων υπέρ της Ουκρανίας και συνέχιση της πίεσης προς τη Μόσχα: «Οι κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί δεν είναι όσες θα έπρεπε. Δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε».

Η κόντρα των δύο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας

Η τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη για δίκαιο συμβιβασμό στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας προκάλεσε την οξεία αντίδραση του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά μια τέτοια προσέγγιση.

Ο Έλληνας εφοπλιστής ανέφερε: «Η Ρωσία θα μπορούσε να διατηρήσει κάποια εδάφη, ώστε να μπει ένα τέλος στη σύγκρουση, είναι ένας δίκαιος συμβιβασμός». Παράλληλα, τόνισε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Μπόρις Τζόνσον. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας απάντησε με ιστορική αναφορά, διερωτώμενος: «Πόση από την Τσεχοσλοβακία έπρεπε να δώσουμε στον Χίτλερ για να σταματήσουμε τότε τον πόλεμο; Μια ήττα σήμερα θα έχει σοβαρό κόστος στο μέλλον».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τον Μαρινάκη να επαναλαμβάνει ότι ο πόλεμος πρέπει να λήξει, ενώ ο Τζόνσον απάντησε ότι μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει τη δύναμη να τον σταματήσει. Όταν ο συντονιστής προσπάθησε να αλλάξει θέμα, ο Τζόνσον παρενέβη ξανά, δηλώνοντας πως «ο Μαρινάκης κάνει λάθος». Ο Έλληνας επιχειρηματίας απάντησε ότι, εφόσον μιλάμε για Δημοκρατία, το κοινό θα έπρεπε να κληθεί να εκφράσει την άποψή του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ