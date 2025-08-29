Σοκαριστικό νέο βίντεο από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: Η Χαμάς εκτέλεσε πατέρα μπροστά στα παιδιά του

Σοκαριστικό βίντεο έδωσε στο «φως» της δημοσιότητας το Ισραήλ από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, όπου πατέρας σκοτώνετε ακαριαία μπροστά στα παιδιά του. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Οι ισραηλινές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα νέο βίντεο από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, που καταγράφει τις φρικιαστικές επιθέσεις της Χαμάς. Πατέρας εκτελείται μπροστά στα ανήλικα παιδιά του, τα οποία εμφανίζονται τραυματισμένα και τρομοκρατημένα.

Το βίντεο δείχνει τον άντρα, ο οποίος προσπαθεί να προστατεύσει τα δύο μικρά παιδιά του, φορώντας όλοι μόνο τα εσώρουχά τους, μέσα στο σπίτι τους. Στην προσπάθειά του να τα κρύψει σε μια αποθήκη, δέχεται επίθεση με χειροβομβίδα και σκοτώνεται ακαριαία.

Τραυματισμένα παιδιά μέσα στα αίματα έκλαιγαν και ζητούσαν τους γονείς τους

Οι εκτελεστές της Χαμάς βγάζουν τα τραυματισμένα παιδιά από την αποθήκη και τα οδηγούν ξανά στο σπίτι. Παρά τα κλάματα και τις εκκλήσεις τους για τον πατέρα και τη μητέρα τους, εκείνοι δείχνουν πλήρη απάθεια.

Μάλιστα, ένας από τους ενόπλους ρωτάει ειρωνικά τα μικρά αγόρια αν θέλουν «χυμό ή κρασί», την ώρα που το ένα παιδί ουρλιάζει απελπισμένο «νομίζω ότι θα πεθάνουμε» και ρωτά τον αδελφό του αν έχει χάσει την όρασή του.

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 άφησε πίσω της 1.195 νεκρούς. Ανάμεσά τους 736 Ισραηλινοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων 38 παιδιών, 79 ξένοι υπήκοοι και 379 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Επιπλέον, 364 άμαχοι σκοτώθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova, ενώ εκατοντάδες τραυματίστηκαν.

