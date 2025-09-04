«Ο θρύλος των θαλασσών»: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο ξεκίνησε το ταξίδι του (vid)
Στις 29 Αυγούστου, στο ναυπηγείο Meyer Turku της Φινλανδίας, το νέο «θηρίο» της Royal Caribbean βγήκε για πρώτη φορά στο νερό. Η διαδικασία κράτησε 12 ώρες, με κανονιοβολισμούς και ομιλίες να συνοδεύουν τη θεαματική καθελκύση.
Το Legend of the Seas ξεπερνά σε μέγεθος τον Τιτανικό, με οκτώ θεματικές «γειτονιές», 20 καταστρώματα και χωρητικότητα 7.600 επιβατών. Το κρουαζιερόπλοιο διαθέτει 23 εστιατόρια, 21 μπαρ, επτά πισίνες και ένα υδάτινο πάρκο που σπάει ρεκόρ.
Οι καινοτομίες και υπηρεσίες που παρέχει το κρουαζιερόπλοιο: Τιμές και προορισμοί
Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές εμπειρίες βρίσκεται το Crown’s Edge, ένας συνδυασμός skywalk και εναέριου rope course που λειτουργεί και ως παιχνίδι θάρρους. Το υδάτινο πάρκο Category 6 προσφέρει έξι γιγαντιαίες νεροτσουλήθρες, ενώ οι επιλογές για φαγητό και ποτό ξεπερνούν τις 40.
Το πλοίο θα κινείται με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), στο πλαίσιο της δέσμευσης της Royal Caribbean για ένα κρουαζιερόπλοιο μηδενικών ρύπων έως το 2035. Σύμφωνα με τον CEO της Meyer Turku, Κάσιμιρ Λίντχολμ, το νέο σκάφος σηματοδοτεί σημαντικό βήμα για την υπεύθυνη ναυπηγική.
Η πρώτη εμπορική σεζόν του Legend of the Seas ξεκινά το 2026 με δρομολόγια στη Μεσόγειο, πριν μεταφερθεί στην Καραϊβική. Τα εισιτήρια για την εβδομαδιαία κρουαζιέρα ξεκινούν από 1.272 δολάρια το άτομο.
