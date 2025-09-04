Πυρά Βαγγέλη Μαρινάκη κατά της κυβέρνησης: «Υπάρχει μεγάλη διαφθορά και συγκάλυψη όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ» (vid)

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης από το βήμα του Economist στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας για αποτυχία στην ακρίβεια, εκτόξευση τιμών, διαφθορά και συγκάλυψη.

Ο εφοπλιστής επεσήμανε ότι οι θετικοί δείκτες της οικονομίας δεν αντικατοπτρίζουν την καθημερινότητα των νοικοκυριών: «Η μέση ελληνική οικογένεια δυσκολεύεται από τις 20 του μήνα και μετά, καθώς τα χρήματα δεν επαρκούν. Η κυβέρνηση δεν τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία σε αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης.

Ο Μαρινάκης κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει ριζοσπαστικά μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών, επισημαίνοντας ότι οι τιμές έχουν εκτοξευθεί και το πραγματικό εισόδημα έχει μειωθεί.

Πυρά για φαινόμενα διαφθοράς: «Υπάρχουν συγκαλύψεις απ' την κυβέρνηση»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα φαινόμενα διαφθοράς, με παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη αποφασιστικότητα για την αντιμετώπισή τους: «Υπάρχει μεγάλη διαφθορά όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί να έχουμε μία κυβέρνηση που θα δώσει μία λύση στα σκάνδαλα και να αφήσει τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, υπάρχουν συγκαλύψεις, το οποίο δεν βοηθάει».

Τέλος, σχολίασε τις δημοσκοπήσεις, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται σημαντικά αποδυναμωμένη: «Εξαιτίας όλων αυτών που ανέφερα, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι δυσοίωνες για την κυβέρνηση. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για τρίτη θητεία εκτός αν υπάρξουν σημαντικές μεταβολές».

