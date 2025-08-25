Πυραυλική επίθεση από το Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα: Οι διασώστες απεγκλώβιζαν αμάχους από προηγούμενη έκρηξη (vid)

Σφοδρή αεροπορική ισραηλινή επιδρομή έπληξε νοσοκομείο στη Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών και δημοσιογράφοι. Τα βίντεο απ' την έκρηξη σοκάρουν, ενώ οι διασώστες προσπαθούσαν να σώσουν τους αμάχους από προηγούμενη έκρηξη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς, επίθεση σημειώθηκε σε δύο φάσεις από το Ισραήλ στη Νότια Γάζα. Η πρώτη χτύπησε τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου, ενώ η δεύτερη ήρθε τη στιγμή που διασώστες και ασθενοφόρα προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τραυματίες. Ο αριθμός των θυμάτων είναι μεγάλος, με τουλάχιστον 20 νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι διενήργησε πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου, με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου να διατάζει έρευνα. Σε ανακοίνωσή τους, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ εξέφρασαν λύπη για τις απώλειες αμάχων, τονίζοντας ότι δεν στοχεύουν δημοσιογράφους και ότι προσπαθούν να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν τις παράπλευρες απώλειες.

⚠️⚠️⚠️

UNPRECEDENTED

Targeting Civil Defence officers and paramedics by Israeli jets while evacuating casualties following Israeli bombing of Nasser Hospital!

Νοσοκομείο Νάσερ: Υπό συνεχή κίνδυνο - 3 δημοσιογράφοι νεκροί

Το νοσοκομείο Νάσερ έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τον περασμένο Ιούνιο, ισραηλινό πλήγμα είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρία άτομα, με το Τελ Αβίβ να κάνει λόγο για στοχευμένη επίθεση σε μαχητές της Χαμάς.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ένας από τους νεκρούς είναι ο εικονολήπτης του δικτύου, Μοχάμεντ Σαλάμεχ. Το κανάλι επιβεβαίωσε τον θάνατό του μέσω ανακοίνωσης στο Instagram, ενώ μετέδωσε ότι συνολικά τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στην επιδρομή.

BREAKING: Four journalists were among at least 14 people killed in an Israeli airstrike at the Nasser Medical Complex in the southern Gaza city of Khan Younis on Monday morning, officials at the Hamas-run Gaza Government Media Office said.



Read more: https://t.co/9yPpfui2yP pic.twitter.com/uzsIYGoBSe August 25, 2025

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υγείας ανέφεραν ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται επίσης ένας δημοσιογράφος του Reuters και μία ανεξάρτητη δημοσιογράφος που συνεργαζόταν με το Associated Press.ω

