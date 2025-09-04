Επιστροφή ενοικίου στα τέλη Νοεμβρίου: Βήμα βήμα όλα όσα πρέπει να κάνει κάποιος για να πάρει τα 800 ευρώ

Αναλυτικά τα βήματα για την είσπραξη της επιστροφής ενοικίου.

Στα τέλη Νοεμβρίου οι ενοικιαστές θα δουν στους λογαριασμούς τους «αυτόματα» ποσά έως και 800 ευρώ, ως επιστροφή ενοικίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει στο Ε1 τον αριθμό του μισθωτηρίου του ακινήτου που μισθώνουν.

Όσοι ωστόσο παραλείψουν ή καθυστερήσουν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, δεν θα χάσουν την ενίσχυση, αφού θα πραγματοποιηθούν σχετικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις.

Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν λάθη ή καθυστερήσεις στην πληρωμή του ποσού που τους αναλογεί.

Αν η δήλωση υποβληθεί έως το τέλος του μήνα, δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση με πρόστιμο και το ποσό της επιστροφής θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς με αυτόματο τρόπο.

Τα βήματα για την είσπραξη της επιστροφής ενοικίου

Η διαδικασία για την είσπραξη ενός ενοικίου στα τέλη Νοεμβρίου από τους δικαιούχους περιλαμβάνει, τα εξής βήματα:

Η μόνη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση Όσοι από τους δικαιούχους δεν είχαν συμπληρώσει τον αριθμό μισθωτηρίου στο αντίστοιχο εικονίδιο της δήλωσης (κωδικός 081) είχαν τη δυνατότητα να το πράξουν χωρίς κανένα πρόστιμο ως τις 15 Ιουλίου, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση Αλλά ακόμη και εκείνοι που δεν πρόλαβαν αυτή την ημερομηνία (15/7/2025) έχουν τη χρονική ευχέρεια να το κάνουν ως τις 30 Σεπτεμβρίου Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή δήλωσης «τροποποιητική πληροφοριακού χαρακτήρα» δεν έχει πρόστιμο Ο υπολογισμός του ενοικίου γίνεται αυτόματα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του εκάστοτε προηγουμένου φορολογικού έτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής. Άρα, φέτος ως τα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Τί ποσά θα λάβουν οι δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται πως, από φέτος τον Νοέμβριο και κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα, θα πιστώνεται από το κράτος ένα μίσθωμα ετησίως, είτε αφορά κύρια κατοικία, είτε φοιτητική κατοικία, στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις δηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο για το φορολογικό έτος 2024, το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου – τόσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη φοιτητική κατοικία – θα επιστραφεί στα τέλη Νοεμβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται επίσης σε 800 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που υιοθετούνται για τους δικαιούχους είναι διευρυμένα και αντιστοιχούν σε αυτά που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ:

Για τον άγαμο ορίζεται μέγιστο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Αναφορικά με τα περιουσιακά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία ορίζεται ότι το σύνολο της αξίας της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Για την επιστροφή ενοικίου για φοιτητική κατοικία δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.

