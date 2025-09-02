Οι πιο ειρηνικές χώρες στον κόσμο: Εκτός των πρώτων 40 η Ελλάδα και των 60 η Κύπρος!

Η Ισλανδία παραμένει στην κορυφή του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης. Δείτε τις θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η Ισλανδία παραμένει για ακόμη μια χρονιά η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης (Global Peace Index), που συντάσσει από το 2008 το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης (IEP).

Η κατάταξη αξιολογεί 163 κράτη και ανεξάρτητα εδάφη με βάση παραμέτρους όπως η κοινωνική ασφάλεια, οι εσωτερικές συγκρούσεις και το επίπεδο στρατιωτικοποίησης.

Η σκανδιναβική χώρα, γνωστή για τα ηφαίστεια και τα μαγευτικά της τοπία, βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης μπροστά από την Ιρλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστρία και την Ελβετία.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 45η θέση, ενώ η Κύπρος στην 68η!

Όπως είναι φυσιολογικό, η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της λίστας, με την πρώτη να καταγράφεται για πρώτη φορά τόσο χαμηλά σε όρους ειρήνης.

Το IEP επισημαίνει ότι η επιτυχία των κορυφαίων χωρών βασίζεται στην «Θετική Ειρήνη», δηλαδή στις στάσεις ζωής, τους θεσμούς και τις δομές που δημιουργούν και διατηρούν ειρηνικές κοινωνίες, ακόμη και σε περιόδους συγκρούσεων και αβεβαιότητας.

Ο δείκτης αναλύει τις χώρες σε τρεις βασικούς τομείς: ασφάλεια και προστασία, συνεχιζόμενες συγκρούσεις και στρατιωτικοποίηση. Η Ισλανδία ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς, με μόνη εξαίρεση τις στρατιωτικές δαπάνες, όπου εμφανίζεται μια μικρή αύξηση. Στην αντίπερα όχθη, χώρες όπως το Ισραήλ, η Βόρεια Κορέα, η Ουκρανία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται χαμηλά ως προς τη στρατιωτικοποίηση.

Η έκθεση δείχνει ότι, παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις, ορισμένες κοινωνίες καταφέρνουν να διατηρούν σταθερά υψηλά επίπεδα ειρήνης, με τη σκανδιναβική χώρα να παραμένει το παγκόσμιο πρότυπο.

