Οι πιο ειρηνικές χώρες στον κόσμο: Εκτός των πρώτων 40 η Ελλάδα και των 60 η Κύπρος!
Η Ισλανδία παραμένει για ακόμη μια χρονιά η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης (Global Peace Index), που συντάσσει από το 2008 το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης (IEP).
Η κατάταξη αξιολογεί 163 κράτη και ανεξάρτητα εδάφη με βάση παραμέτρους όπως η κοινωνική ασφάλεια, οι εσωτερικές συγκρούσεις και το επίπεδο στρατιωτικοποίησης.
Η σκανδιναβική χώρα, γνωστή για τα ηφαίστεια και τα μαγευτικά της τοπία, βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης μπροστά από την Ιρλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστρία και την Ελβετία.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 45η θέση, ενώ η Κύπρος στην 68η!
Όπως είναι φυσιολογικό, η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της λίστας, με την πρώτη να καταγράφεται για πρώτη φορά τόσο χαμηλά σε όρους ειρήνης.
Το IEP επισημαίνει ότι η επιτυχία των κορυφαίων χωρών βασίζεται στην «Θετική Ειρήνη», δηλαδή στις στάσεις ζωής, τους θεσμούς και τις δομές που δημιουργούν και διατηρούν ειρηνικές κοινωνίες, ακόμη και σε περιόδους συγκρούσεων και αβεβαιότητας.
Ο δείκτης αναλύει τις χώρες σε τρεις βασικούς τομείς: ασφάλεια και προστασία, συνεχιζόμενες συγκρούσεις και στρατιωτικοποίηση. Η Ισλανδία ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς, με μόνη εξαίρεση τις στρατιωτικές δαπάνες, όπου εμφανίζεται μια μικρή αύξηση. Στην αντίπερα όχθη, χώρες όπως το Ισραήλ, η Βόρεια Κορέα, η Ουκρανία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται χαμηλά ως προς τη στρατιωτικοποίηση.
Η έκθεση δείχνει ότι, παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις, ορισμένες κοινωνίες καταφέρνουν να διατηρούν σταθερά υψηλά επίπεδα ειρήνης, με τη σκανδιναβική χώρα να παραμένει το παγκόσμιο πρότυπο.
- Στη φυλακή γνωστός τράπερ για την αρπαγή και τη ληστεία ενός οδηγού ταξί: «Με έμπλεξαν λόγω τραπ» (vid)
- Το πιο απρόσμενο ταξιδιωτικό deal: Κρουαζιερόπλοιο προσφέρει «χρυσά διαβατήρια» σε όσους θέλουν να επισκεφτούν όλο τον κόσμο
- Η 83χρονη που κέρδισε 83 εκατ. δολάρια στο λαχείο και τα έχασε όλα λόγω μιας εφαρμογή