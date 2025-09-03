Το φαινόμενο των «ψεύτικων διακοπών»: Γιατί όλο και περισσότεροι λένε ψέματα για το πώς πέρασαν το καλοκαίρι τους

Σύμφωνα με έρευνα, δεν είναι λίγοι αυτοί που παραδέχονται ότι «στολίζουν» τις αφηγήσεις για τις διακοπές τους, με μικρά και αθώα ψέματα.

Υπάρχει κάτι μαγικό στις διακοπές. Όσο κι αν μας αγχώνουν πριν φύγουμε, όσο κι αν βρίζουμε στις ουρές των αεροδρομίων ή στο μποτιλιάρισμα της Εθνικής, πάντα επιστρέφουμε με τις πιο υπέροχες ιστορίες. Κι αν δεν είναι ακριβώς έτσι στην πραγματικότητα; Ε, τότε φροντίζουμε να τις κάνουμε να ακούγονται έτσι. Γιατί κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί ότι το ξενοδοχείο είχε χαλασμένο κλιματιστικό ή ότι το «παραδοσιακό ταβερνάκι» σέρβιρε κατεψυγμένες πατάτες.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το TF1 Info, το 54% των Γάλλων ομολογούν ότι λένε ψέματα για τις διακοπές τους. Όχι μεγάλα, επικίνδυνα ψέματα· μικρά, καθημερινά ψεματάκια που «στολίζουν» λίγο την πραγματικότητα.

Και ποιος δεν έχει πέσει σε αυτόν τον πειρασμό; Λίγο πιο «καθαρά» νερά, λίγο πιο «τέλειο» ηλιοβασίλεμα, λίγο πιο «γραφικό» χωριό. Το Instagram άλλωστε βοηθάει αρκετά σε όλο αυτό. Κανείς δεν θέλει να δει την πετσέτα σου στριμωγμένη ανάμεσα σε δέκα άλλες στην παραλία ή το πόσο πολύ ζορίστηκες να παρκάρεις. Με λίγη φαντασία, όλα διορθώνονται. Οι τουρίστες στο φόντο εξαφανίζονται, τα σύννεφα υποχωρούν, κι εσύ μοιάζεις να ζεις σε έναν κόσμο όπου ο ήλιος λάμπει πάντα για χάρη σου.

Το φαινόμενο βέβαια δεν αφορά μόνο τη Γαλλία, αλλά είναι παγκόσμιο. Όλοι έχουμε πει έστω μια φορά ότι «ήταν τέλειο», ενώ ξέρουμε πως τα πράγματα ήταν, το πολύ, «οκ». Και ίσως να μην είναι τόσο τραγικό. Όπως λέει ένας από τους τουρίστες στην έρευνα: «Ίσως όλοι έχουμε ομορφύνει μια μικρή περιπέτεια για να τη θυμόμαστε λίγο πιο γλυκά».

Τελικά, ίσως αυτό είναι το μυστικό των διακοπών. Όχι μόνο να τις ζεις, αλλά και να τις αφηγείσαι όπως θα ήθελες να είναι. Άλλωστε, η μνήμη μας έχει τον δικό της αλγόριθμο… και κάνει edit καλύτερο κι από Photoshop.

