Τιμές εκτός λογικής σε εστιατόριο της Πολωνίας: Ο λογαριασμός που έφερε... καταγγελία στο κράτος!

Έξι φίλοι πλήρωσαν 1.233 ζλότι για δείπνο στη Sarbinowo. Επιπλέον χρεώσεις και παράλογοι λογαριασμοί τούς ανάγκασαν να απευθυνθούν στο Υπουργείο Οικονομικών της Πολωνίας!

Ένα ήσυχο βράδυ δίπλα στην παραλία Sarbinowo στην Πολωνία εξελίχθηκε σε απόλυτο σοκ για έξι φίλους, όταν ο λογαριασμός για το δείπνο τους έφτασε τα 1.233 ζλότι (περίπου 290 ευρώ).

Ακολούθησε επίσημη καταγγελία στο Υπουργείο Οικονομικών, αφού οι χρεώσεις που περιλάμβανε η απόδειξη τους φάνηκαν… δυσανάλογες και παράλογες.

Fish and... tips?

Το εστιατόριο, γνωστό για τη μοντέρνα αισθητική του και την προνομιακή παραλιακή τοποθεσία, δεν έδειχνε να προϊδεάζει για το τι θα ακολουθούσε. Οι σερβιτόροι πρότειναν συγκεκριμένα πιάτα, μεταξύ των οποίων δύο φιλέτα ψαριού και μια παραδοσιακή σούπα. Η έκπληξη ήρθε όταν έφτασαν τα πιάτα. Περισσότερα από τρία κιλά ψαριού βρέθηκαν στο τραπέζι, με ένα φιλέτο να ζυγίζει σχεδόν 1,8 κιλά.

Το πραγματικό σοκ ήρθε όμως με τον λογαριασμό. Επιπλέον χρεώσεις για… σέλινο, κρουτόν και φέτες λεμονιού, σε συνδυασμό με ανακρίβειες στην απόδειξη -η οποία ήταν τρεις ημέρες πριν και δεν περιλάμβανε φορολογικά στοιχεία- οδήγησαν τους έξι πελάτες να αμφισβητήσουν το εστιατόριο και να ειδοποιήσουν την Εφορία!

Ανάλογα περιστατικά

Η ιστορία έγινε viral στα social media, με άλλους επισκέπτες να μοιράζονται αντίστοιχες εμπειρίες και φωτογραφίες αποδείξεων με… εξαιρετικά αναλυτικές χρεώσεις για καρότα, νουντλς ή μαϊντανό. Κάποιοι μάλιστα ανέφεραν ότι χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία, λόγω αντιπαραθέσεων των ιδιοκτητών του καταστήματος εστίασης με πελάτες.

Από την πλευρά του, το εστιατόριο υπερασπίστηκε τις πρακτικές του, τονίζοντας σε σύντομη δήλωση ότι «οι τιμές είναι εμφανείς στον κατάλογο και ζητάμε πάντα από τους πελάτες να ελέγχουν πριν παραγγείλουν». Παρά ταύτα, το περιστατικό άφησε τους θαμώνες… άναυδους και το δείπνο τους έμεινε σίγουρα αξέχαστο.

