Ένταση στο Exathlon μεταξύ Σοϊλέδη και Μπολέτση: «Α, βλάκα, που να χάσεις 4 κιλά να δεις τι θα τα κάνεις τα παιδάκια!»

Τα έβαλε με τον εαυτό του για την εικόνα που παρουσίασε στον αγωνιστικό χώρο ο Άρης Σοϊλέδης.

Την ψυχραιμία του έχασε ο Άρης Σοϊλέδης στο Exathlon. Αιτία στάθηκε μια ήττα από τον Φάνη Μπολέτση στον στίβο μάχη του νέου αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Σε μια οριακή αναμέτρηση μεταξύ των δύο παικτών, ο Φάνης με μία βολή έριξε τους δύο κύβους του, την στιγμή που ο Άρης ετοιμαζόταν να... οπλίσει για τον έναν που του απέμενε.

Ο έντονος πανηγυρισμός του Φάνη φαίνεται να ενόχλησε τον Άρη, ο οποίος του είπε: «Μην μου βγάλεις τέτοια. Έρχομαι να σε χαιρετήσω και μου κάνεις ''εντάξει''».

Τότε ο Φάνης δικαιολογήθηκε λέγοντας: «Να πανηγυρίσω πήγα!», με τον Άρη να συνεχίζει: «Μπράβο σου! Λίγο χρόνο ακόμα θέλω και θα ‘ναι όλα καλά».

Πηγαίνοντας προς τον πάγκο της ομάδας του ο Άρης Σοϊλέδης φανερά εκνευρισμένος, είπε στον δυνατά στον εαυτό του: «Κάνω τοπ βολές και χάνω την τελευταία τρεις φορές. Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα! Που να χάσεις τέσσερα κιλά να δεις τι θα τα κάνεις τα παιδάκια...»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

