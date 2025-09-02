Συναγερμός για το παγκόσμιο κλίμα: Νέα μελέτη προειδοποιεί για ακραία φαινόμενα

Μια νέα μελέτη προειδοποιεί για κατάρρευση του AMOC – του θαλάσσιου ρεύματος που ρυθμίζει το παγκόσμιο κλίμα. Τι σημαίνει για τον καιρό, τη θάλασσα και την παραγωγή τροφίμων;

Μια νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η κατάρρευση του AMOC μπορεί να φέρει ξηρασίες, καταιγίδες και αλλαγές στα καιρικά συστήματα μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Τι είναι το AMOC

Το Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) είναι ένα τεράστιο ωκεάνιο ρεύμα που μεταφέρει θερμά και ψυχρά νερά στον Ατλαντικό Ωκεανό. Λειτουργεί σαν «θαλάσσια ταινία μεταφοράς» που ρυθμίζει τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη και τον Αρκτικό Κύκλο, υποστηρίζει τη σταθερότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και επηρεάζει τις βροχοπτώσεις και την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Η διακοπή του θα μπορούσε να ανατρέψει ολόκληρη τη θερμοκρασιακή ισορροπία στον πλανήτη.

Κίνδυνος κατάρρευσης

Επιστήμονες από το Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) προειδοποιούν ότι το AMOC βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο των τελευταίων 1.600 ετών, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής και της τήξης των πάγων, που μειώνει την αλμυρότητα και την πυκνότητα του νερού στον Βόρειο Ατλαντικό. Σύμφωνα με τα μοντέλα:

Υψηλές εκπομπές CO₂ → 70% πιθανότητα πλήρους κατάρρευσης

Μέτριες εκπομπές → 37% πιθανότητα

Χαμηλές εκπομπές → 25% πιθανότητα

Το «σημείο μη επιστροφής» μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες δεκαετίες, αν οι εκπομπές δεν μειωθούν δραστικά.

Επιπτώσεις παγκοσμίως

Οι επιπτώσεις μιας πιθανής κατάρρευσης του AMOC θα είναι παγκόσμιες. Τα καλοκαίρια αναμένεται να γίνουν πιο ξηρά με μειωμένες βροχοπτώσεις στις τροπικές ζώνες, ενώ οι χειμώνες στην Ευρώπη και τον Αρκτικό Κύκλο θα γίνουν ψυχρότεροι και πιο καταιγιστικοί.

Παράλληλα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα απειλήσει τις ακτές της Δυτικής Ευρώπης, ενώ η μετατόπιση της τροπικής βροχοζώνης θα επηρεάσει σοβαρά τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. Ο Δρ. Jon Robson από το Πανεπιστήμιο του Reading τονίζει ότι ο μόνος τρόπος να αποτραπούν αυτά τα κρίσιμα tipping points είναι η άμεση μείωση των εκπομπών CO₂ (διοξείδιο του άνθρακα).

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ