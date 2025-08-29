Οικονόμου για την κλήρωση του Ολυμπιακού: «Έχουμε κάτι χρωστούμενα σε κάτι ομαδούλες σαν αυτές» (vid)

O Δημήτρης Οικονόμου και o Άκης Παυλόπουλος σχολίασαν την κλήρωση του Ολυμπιακού και έδωσαν συγχαρητήρια στις τρεις ελληνικές ομάδες για τις προκρίσεις τους.

Μεγάλη ήταν η χθεσινή βραδιά για τον ελληνικό αθλητισμό, κάτι που δεν πέρασε ασχολίαστο από τους δύο παρουσιαστές της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου αναφέρθηκε στις προκρίσεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League, της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League και τη μεγάλη νίκη της Εθνικής στην πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025 απέναντι στην Ιταλία.

«Πες μια καλή κουβέντα για τις ελληνικές ομάδες. Τρία στα τρία χθες. Στο παρκέ σαρώσαμε, στο γρασίδι σαρώσαμε, τι άλλο θες; Μόνο χαρές χθες», σχολίασε αρχικά ο Άκης Παυλόπουλος.

Τότε ο Δημήτρης Οικονόμου από την πλευρά του είπε: «Συγχαρητήρια σε όλους! Ο Ολυμπιακός όπως πάντα άτυχος στις κληρώσεις. Καθίστε ρε παιδιά, έμεινε και κανά θηρίο απ΄ έξω; Δηλαδή κάτσε τώρα... Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, τι θες ρε φίλε;».

Και συμπλήρωσε: «Χρωστάμε βέβαια... Έχουμε κάτι χρωστούμενα σε κάτι ομαδούλες σαν αυτές... Θα περάσουνε καλά», με τον Άκη Παυλόπουλο να προσθέτει: «Θα πιεστείτε πολύ».

