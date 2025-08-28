The Chase: Παίκτης κέρδισε 100.000 αλλά πέθανε έναν μήνα πριν προβληθεί το επεισόδιο (vid)

Διαγωνιζόμενος στο βρετανικό «The Chase» πέθανε μόλις έναν μήνα πριν προβληθεί επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού του στο οποίο κέρδισε το εκπληκτικό ποσό των 100.000 δολαρίων βρίσκοντας ερώτηση που είχε σχέση με την... Ελλάδα.

Ο 64χρονος Tim McCarthy αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο «The Chase» από το πάθος του για τις γενικές γνώσεις και από φίλους και συγγενείς που θαύμαζαν την εξυπνάδα και το μυαλό του.

Το επεισόδιο γυρίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο, όμως οι αγαπημένοι του δεν γνώριζαν το αποτέλεσμα, μέχρι να μεταδοθεί χθες την Τετάρτη (27/8) στις 5 μ.μ., καθώς δεν του επιτρεπόταν να αποκαλύψει περεταίρω πληροφορίες.

Δεν πρόλαβε να χαρεί τα κέρδη του: «Μια στιγμή περηφάνειας»

Ο πρώην δάσκαλος δεν μπόρεσε ποτέ να ξοδέψει τα κέρδη του επειδή η υγεία του επιδεινώθηκε και δεν κατάφερε ούτε να πάει διακοπές. Πέθανε στις 19 Ιουλίου, αλλά δεκάδες φίλοι και συγγενείς μαζεύτηκαν σε μια τοπική παμπ για να δουν την εμφάνισή του, αφού ήθελε να τους κρατήσει όλους σε αγωνία.

Η χήρα του, Rachel McCarthy και τα τρία παιδιά τους ήταν οι μόνοι που γνώριζαν εκ των προτέρων τη νίκη. Η κα McCarthy είπε στο BBC News: «Του άρεσε να σηκώνει τη γροθιά στον αέρα όταν κέρδιζε στις ιπποδρομίες και αυτή ήταν μια τέτοια στιγμή. Ο Tim φοβόταν τόσο πολύ ότι δεν θα τον άφηναν να παίξει αν ήξεραν για τη διάγνωσή του, γι' αυτό και δεν τους το είχε πει.

Ήταν μια πολύ οριακή νίκη αλλά τα κατάφερε. Ήταν πανευτυχής όταν κέρδισε αλλά έπρεπε να το κρατήσουμε μυστικό – νίκησε τον Chaser για ένα δευτερόλεπτο μαζί με τον συναγωνιζόμενό του. Δυστυχώς ποτέ δεν καταφέραμε να ξοδέψουμε το μερίδιό του, £50.000, καθώς η υγεία του χειροτέρευσε και δεν μπορέσαμε ούτε να πάμε διακοπές».

Το επεισόδιο της μεγάλης νίκης: Βρήκε ελληνική ερώτηση

Στο αγωνιώδες επεισόδιο του «The Chase», ο McCarthy ξεκίνησε απογοητευτικά, απαντώντας σωστά σε μόλις μία ερώτηση και κερδίζοντας 1.000 δολάρια. Στον δεύτερο γύρο όμως ρίσκαρε με την υψηλότερη προσφορά των 95.000 δολαρίων και θριάμβευσε. Έτσι, το τζάκποτ έφτασε τα 100.000 δολάρια, καθώς ο άλλος παίκτης είχε κερδίσει τα 5.000 νωρίτερα.

Στον τελικό γύρο, η Chaser Jenny Ryan έχασε για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα ο McCarthy και ο συμπαίκτης του να βγουν νικητές.

Τηλεθεατής έγραψε στο Χ: «Σπάνια με συγκινεί τηλεπαιχνίδι, αλλά το να βλέπω τον Tim McCarthy να κερδίζει, γνωρίζοντας ότι δεν είχε πολύ χρόνο ζωής, ήταν μια συγκινητική κληρονομιά για την οικογένειά του».

Συγκίνηση από φίλους και οικογένεια

Η Jen Headey είπε: «Χάσαμε τον Tim τον περασμένο μήνα, ποτέ δεν μας είπε πώς τα πήγε, δεν επιτρεπόταν. Του άρεσε όμως να μας κρατάει σε αγωνία. Θα συγκεντρωθούμε με φίλους για να τον δούμε να παίζει. Μας λείπει το γέλιο του και η αγκαλιά του».

Η Rachel McCarthy πρόσθεσε: «Ήξερε ότι είχε μόνο λίγους μήνες ζωής όταν μπήκε στο παιχνίδι. Ήταν ο πιο έξυπνος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ».

Φίλοι τον χαρακτήρισαν «εξαιρετικό φίλο με λαμπρό μυαλό». Η χθεσινή συγκέντρωση στην τοπική παμπ περιγράφηκε από τη σύζυγό του ως «γιορτή ζωής».

