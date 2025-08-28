Καραβάτου για τις υπέρογκες αμοιβές παρουσιαστών: «Αυτά τα χρήματα δεν τα έχω ξανακούσει» (vid)

Η Κατερίνα Καραβάτου σχολίασε με τους συνεργάτες της εκπομπής τις αμοιβές κάποιων παρουσιαστών της τηλεόρασης.

Τις υπέρογκες αμοιβές στον χώρο των media στην Ελλάδα πριν από την οικονομική κρίση σχολίασε το πάνελ της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1 το πρωινό της Πέμπτης (28/8). Η Κατερίνα Καραβάτου μίλησε για τις αρκετές χιλιάδες ευρώ που δίνονταν σε μισθούς παρουσιαστών και δημοσιογράφων.

«Καθένας διαπραγματεύεται τον εαυτό του όσο το δυνατόν προς τα πάνω μπορεί. Πού είναι το κακό; Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που διεκδικούν πολύ υψηλές αμοιβές και στα πάνελ, τώρα μη γελιόμαστε, και καλά κάνουν οι άνθρωποι», ανέφερε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

«Θα συμφωνήσω με τη Μαρία, ότι σε μία ιδιωτική αγορά καθένας διαπραγματεύεται την αξία του και την επαγγελματική του δεινότητα. Τα λεφτά δεν τα παίρνεις με το ζόρι, κάποιος σου τα δίνει. Άρα, την ευθύνη την έχει αυτός που σου τα δίνει», τόνισε από την πλευρά της η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Εγώ δεν συμφωνώ με τις υπέρογκες αμοιβές, όταν πραγματικά ξεπερνούν κάποια όρια και δημιουργούν στην τηλεοπτική αγορά «φούσκες». Εγώ, επειδή είμαι και παλιά, έχω δει πολλές «φούσκες» να σκάνε μες στα μούτρα μου και να χάνεται η γη κάτω από τα πόδια μας.

Πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός στην ελληνική τηλεόραση και να γίνεται μια καλύτερη αξιολόγηση. Να αξιολογούνται και οι συμπεριφορές, όχι μόνο η ικανότητα η τηλεοπτική. Ένας επαγγελματίας δεν κρίνεται μόνο από αυτό που κάνει αλλά και από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους συνεργάτες του», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος στον αέρα του ΑΝΤ1.

Κλείνοντας το θέμα, η Κατερίνα Καραβάτου παραδέχθηκε: «Πάντως, η αλήθεια είναι αυτή, ότι παλιότερα τα μέλη μίας ομάδας που έβγαιναν μπροστά στην κάμερα έπαιρναν απίστευτα χρήματα που τώρα δεν υπάρχουν. Μπορεί καθένας να διαπραγματεύεται αλλά αυτά τα χρήματα δεν τα έχω ξανακούσει εγώ, έχω πολλά χρόνια να τα ακούσω, 15».

