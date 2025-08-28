Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι έλυσε το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων: Η εξήγηση απέχει κατά πολύ από τον μύθο

Η επιστημονική εξήγηση για το τι πραγματικά συμβαίνει στο Τρίγωνο των Βερμούδων, που έχει γίνει αντικείμενο ανάπτυξης διαφόρων θεωριών συνωμοσίας και ιστοριών τρόμου.

Το Τρίγωνο των Βερμούδων γοητεύει τους ανθρώπους εδώ και αρκετά χρόνια, με πληθώρα θεωριών συνωμοσίας και ιστοριών τρόμου να δημιουργούν γύρω από αυτό έναν μύθο.

Πρόκειται για μια περιοχή που βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό όπου δεκάδες πλοία και αεροπλάνα έχουν εξαφανιστεί υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Μάλιστα, οι θαυμαστές της τηλεοπτικής σειράς «Lost» πίστευαν για καιρό ότι ήταν εμπνευσμένη από την συγκεκριμένη περιοχή.

Μετά από δεκαετίες, ένας επιστήμονας ισχυρίζεται ότι έλυσε το μυστήριο που περιβάλλει το Τρίγωνο των Βερμούδων.

Πώς το Τρίγωνο των Βερμούδων ανέπτυξε τη φήμη του

Το Τρίγωνο βρίσκεται ανάμεσα στη Φλόριντα, το Πουέρτο Ρίκο και τις Βερμούδες και έχει τακτικά θεωρηθεί ως τόπος υπερφυσικού ενδιαφέροντος, με δεκάδες καταγεγραμμένα περιστατικά. Ανεξήγητες συνθήκες περιβάλλουν ορισμένα από αυτά τα περιστατικά, ωστόσο πολλά πλοία, σκάφη και αεροπλάνα ταξιδεύουν καθημερινά μέσα και πάνω από την περιοχή χωρίς πρόβλημα.

Οι φήμες για το Τρίγωνο ξεκίνησαν το 1918, όταν το USS Cyclops εξαφανίστηκε. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, το πλοίο ταξίδευε από το Σαλβαδόρ της Βραζιλίας προς τη Βαλτιμόρη, όταν εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη. Το τεράστιο πλοίο μήκους 542 ποδιών, που μετέφερε άνθρακα δεν έστειλε καν σήμα κινδύνου και δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ, μαζί με 306 αγνοούμενα μέλη του πληρώματος.

Στη συνέχεια, το 1945, πέντε αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εξαφανίστηκαν πάνω από την περιοχή ενώ βρίσκονταν σε εκπαιδευτική αποστολή. Έχουν υπάρξει πολλές ανατριχιαστικές θεωρίες όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ο Δρ. Σάιμον Μπόξαλ, ωκεανογράφος από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, πιστεύει ότι καμία από αυτές δεν είναι αληθινή.

Τί πραγματικά συμβαίνει στην περιοχή

Ο Δρ. Σάιμον Μπόξαλ ισχυρίζεται ότι έχει λύσει την υπόθεση των αιτιών όλων αυτών των μυστηριωδών εξαφανίσεων, και η εξήγηση που δίνει δεν ακούγεται καθόλου τρομακτική. Ο Δρ Μπόξαλ λέει ότι οι εξαφανίσεις οφείλονται όλες σε «αδίστακτα κύματα» και όχι σε εξωγήινους ή τέρατα.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι αυτά τα κύματα μπορούν να φτάσουν έως και τα 30 μέτρα ύψος και μπορούν να χτυπήσουν από απροσδόκητες κατευθύνσεις. Οποιοδήποτε πλοίο χτυπηθεί από ένα τέτοιο κύμα θα μπορούσε να «βυθιστεί σε δύο ή τρία λεπτά», λέει ο Δρ Μπόξαλ.

«Υπάρχουν καταιγίδες στα νότια και βόρεια, οι οποίες ενώνονται. Εάν υπάρξουν επιπλέον καταιγίδες από τη Φλόριντα, μπορεί να πρόκειται για έναν δυνητικά θανατηφόρο σχηματισμό ακανόνιστων κυμάτων», εξήγησε.

Επιπλέον, κατασκεύασε ένα μοντέλο του πλοίου USS Cyclops προκειμένου να αναπαραστήσει τι θα μπορούσε να συμβεί αν το χτυπούσε ένα από τα τεράστια κύματα της περιοχής. Όπως διαπίστωσε, το πλοίο θα μπορούσε να σπάσει στα δύο, ενώ εξήγησε πως η έλλειψη σήματος κινδύνου υποδηλώνει το πόσο γρήγορα καταστράφηκε.

