Οι καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις, σύμφωνα με την Gen Z

Κι όμως, η Αθήνα έμεινε εκτός top-10.

Αν σκέφτεσαι «μήπως να την κάνω για αλλού;», δεν είσαι μόνος. Με το "home office" και τις πιο ευέλικτες σπουδές, η ζωή σε μια άλλη πόλη ή και σε μια άλλη ήπειρο δεν είναι πια όνειρο θερινής νυκτός. Ειδικά για τη Gen Ζ, που δεν διστάζει να κάνει βαλίτσες για μια καλύτερη εμπειρία ζωής, το ερώτημα «ποια είναι η ιδανική πόλη για να ζεις;» έχει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις.

Όπως κάθε χρόνο, λοιπόν, έτσι και φέτος το περιοδικό Time Out δημοσίευσε την ετήσια λίστα του με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου, βασισμένη στις απόψεις χιλιάδων κατοίκων και ειδικών της περιοχής. Χρησιμοποιώντας την ίδια έρευνα ανέλυσαν μόνο τις απαντήσεις ατόμων κάτω των 30 ετών για να προσδιορίσουν ποιες πόλεις προτιμά η Gen Ζ.

Στην κορυφή αυτής της κατάταξης βρίσκεται η Μπανγκόκ, η «ζωντανή» πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης. Γιατί; Για αρχή, επειδή εκεί οι άνθρωποι δηλώνουν… απλά χαρούμενοι. Το 84% όσων συμμετείχαν στην έρευνα της Time Out είπαν ότι αισθάνονται ευτυχισμένοι ζώντας στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης. Και όχι άδικα: η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή, φιλική και γεμάτη ενέργεια, κάτι που ταιριάζει γάντι με το vibe της Gen Z.

Επιπλέον, η Μπανγκόκ είναι οικονομική. Σε μια εποχή που το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη και το Τόκιο έχουν γίνει σχεδόν απλησίαστα, το 71% των νέων κατοίκων χαρακτήρισε την πόλη «φιλική στο πορτοφόλι». Για μια γενιά που συχνά σπουδάζει, κάνει part-time δουλειές ή ξεκινά την καριέρα της, αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα.

Ακριβώς πίσω από την Μπανγκόκ, στη δεύτερη θέση, βρίσκουμε τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, με δυνατή καλλιτεχνική σκηνή και κουλτούρα που μαγνητίζει τους νέους. Τρίτη έρχεται το Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική, που κερδίζει πόντους με τα απίθανα τοπία του, τη χαλαρή αλλά ζωντανή ατμόσφαιρα και το γεγονός ότι παραμένει οικονομικά προσιτό.

Στην τετράδα μπαίνει η Νέα Υόρκη, γιατί όσο ακριβή κι αν είναι, παραμένει το απόλυτο dream city. Την πεντάδα κλείνει η Κοπεγχάγη, με το design, τα ποδήλατα και τον «hygge» τρόπο ζωής.

Το top 10 της Gen Z για το 2025:

Bangkok, Ταϊλάνδη Μελβούρνη, Αυστραλία Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Κοπεγχάγη, Δανία Βαρκελώνη, Ισπανία Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο Πόλη του Μεξικού, Μεξικό Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Σαγκάη, Κίνα

