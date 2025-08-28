Σε τροχαίο ενεπλάκη η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία τραυματίστηκε ελαφριά.

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) η ευρωβουλευτής και επικεφαλής του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο Χαλάνδρι.

Η ευρωβουλευτής καθόταν στη θέση του συνοδηγού όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 35χρονος την χτύπησε από πίσω. Ο οδηγός του οχήματος που επέβαινε η Αφροδίτη Λατινοπούλου σταμάτησε δεξιά για να αλλάξουν στοιχεία, αλλά ο 35χρονος που τους χτύπησε τράπηκε σε φυγή.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η ευρωβουλευτής τραυματίστηκε ελαφρά στον αυχένα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Υγεία» για τις πρώτες βοήθειες. Ο 35χρονος οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.



Λατινοπούλου: «Με χτύπησαν, γκάζωσαν και έφυγαν»

Μιλώντας στο protothema.gr, η Αφροδίτη Λατινοπούλου περιέγραψε με λεπτομέρειες τη στιγμή της σύγκρουσης: «Ήμουν στην Κηφισίας και πάμε να σταματήσουμε στο φανάρι πορτοκαλί. Εγώ συνοδηγός. Ξαφνικά έρχεται με ταχύτητα όχημα από πίσω και μας τρακάρει. Πάνω στο σοκ και στο τράνταγμα – ήταν και κόκκινο το φανάρι – γυρίζω πίσω να δω και το όχημα είχε ανάψει alarm. Πάμε στην άκρη και αυτός αντί να μας ακολουθήσει πατάει γκάζι και φεύγει. Κάλεσα το 100, ήρθαν, κινήθηκαν οι διαδικασίες, έδωσα κατάθεση κ.λπ.».

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Με χτύπησαν, γκάζωσαν και έφυγαν. Βρίσκομαι για τρία 24ωρα υπό στενή παρακολούθηση, καθώς ο γιατρός συνέστησε μεγάλη προσοχή. Από τις εξετάσεις δεν φαίνεται άμεσα η κατάσταση στον αυχένα, ο οποίος έχει τραυματιστεί. Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΛ.ΑΣ. που ανταποκρίθηκε αμέσως και κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες».

