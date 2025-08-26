Επιστήμονες πραγματοποίησαν την πρώτη μεταμόσχευση πνεύμονα από γουρούνι σε άνθρωπο (vid)

Επιστήμονες στην Κίνα ανακοίνωσαν ότι πέτυχαν την πρώτη μεταμόσχευση πνεύμονα από γουρούνι σε άνθρωπο, ανοίγοντας τον δρόμο για επαναστατικές λύσεις στη λίστα αναμονής μεταμοσχεύσεων.

Η διαδικασία κατά την οποία μεταμοσχεύεται όργανο από ένα ζώο σε άνθρωπο ονομάζεται ξενομεταμόσχευση (xenotransplantation). Εδώ και χρόνια θεωρούνταν πολλά υποσχόμενη ιδέα, με ερευνητές να δοκιμάζουν μεταμοσχεύσεις καρδιάς, νεφρών και ήπατος από γουρούνια σε ανθρώπους.

Ερευνητές του Guangzhou Medical University στην Κίνα ανακοίνωσαν πως πέτυχαν την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα από γουρούνι σε άνθρωπο. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε 39χρονο άνδρα με εγκεφαλικό θάνατο, του οποίου ο εγκέφαλος είχε υποστεί αιμορραγία. Το μόσχευμα προήλθε από ένα γουρούνι με έξι γενετικές τροποποιήσεις, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης.

Τα πρώτα αποτελέσματα

Χορηγήθηκαν ειδικά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ώστε ο οργανισμός να μην απορρίψει το όργανο. Ο πνεύμονας παρέμεινε λειτουργικός για εννέα ημέρες, χωρίς σημάδια άμεσης απόρριψης ή σοβαρής λοίμωξης.

Παρόλα αυτά, παρουσιάστηκαν σημάδια αντισώματος-μεσολαβούμενης απόρριψης μετά την τρίτη ημέρα, γεγονός που οδήγησε στη λήξη της δοκιμής.

Τι σημαίνει η μεταμόσχευση για το μέλλον

Παρά τα εμπόδια, οι ερευνητές σημειώνουν ότι πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα προόδου, που δείχνει πως στο μέλλον η ξενομεταμόσχευση μπορεί να καλύψει το τεράστιο έλλειμμα μοσχευμάτων.

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, με αρκετούς να χάνουν τη ζωή τους πριν βρεθεί συμβατός δότης. Αν οι τεχνικές βελτιωθούν, τα γενετικά τροποποιημένα ζώα θα μπορούσαν να προσφέρουν μια εναλλακτική λύση.

