Συγκλονιστική ιστορία Ουκρανού στρατιώτη: Επέζησε έρποντας και με κομμένο λαιμό για πέντε ημέρες (vid)

Ουκρανός εθνοφρουρός, με σοβαρό τραύμα στον λαιμό, κατάφερε να αποδράσει από τη ρωσική αιχμαλωσία και να επιβιώσει πέντε ημέρες έρποντας μέχρι να βρεθεί σε συμμαχικά εδάφη.

Ο 33χρονος Βλάντισλαβ, στρατιώτης της Ουκρανικής Εθνοφρουράς, αναρρώνει σε νοσοκομείο της περιφέρειας Ντνιπροπετρόβσκ, μετά την απόδρασή του από Ρωσική αιχμαλωσία και φρικτά βασανιστήρια που έζησε εκεί.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του υπέστη σοβαρό σκίσιμο στον λαιμό, ρίχτηκε σε λάκκο με άλλους αιχμαλώτους και θεωρήθηκε νεκρός. Ωστόσο, ήταν ο μοναδικός που κατάφερε να επιβιώσει.

Τα βασανιστήρια κατά την Ρωσική αιχμαλωσία

Σύμφωνα με το Suspilne, ο Βλάντισλαβ αιχμαλωτίστηκε κοντά στο Ποκρόφσκ, όταν η μονάδα του έχασε τη θέση της. Στις σημειώσεις του κατέγραψε πως οι Ρώσοι βασάνισαν τους πρώτους αιχμαλώτους, παραμορφώνοντας τα πρόσωπα και τα σώματά τους.

Ο ίδιος υπέστη σοβαρά βασανιστήρια και τον πέταξαν σε έναν λάκκο μαζί με επτά στρατιώτες, που θεωρήθηκαν όλοι πεθαμένοι.

Η απόδραση και η μεγάλη μάχη για τη ζωή του

Η σύζυγός του, Βικτώρια, περιέγραψε ότι, αφού τον έριξαν στο λάκκο, ο Βλάντισλαβ κατάφερε να κόψει τα δεσμά του με ένα κομμάτι γυαλί από σπασμένο μπουκάλι. Έδεσε την πληγή του στον λαιμό με ένα κομμάτι ύφασμα και άρχισε να έρπει.

Έτσι, επί σχεδόν πέντε ημέρες, σύρθηκε με εξαιρετική δυσκολία μέχρι να φτάσει σε ουκρανικές βάσεις και να σωθεί. Στις 17 Αυγούστου, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο, με μεγάλη απώλεια αίματος και μολυσμένα τραύματα.

Ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου, Σέρχι, δήλωσε ότι οι γιατροί προχώρησαν ήδη σε χειρουργείο και θα συνεχίσουν επανορθωτικές επεμβάσεις ώστε να μπορέσει να μιλήσει και να αναπνέει αυτόνομα. Πρόσθεσε πως πρόκειται για το πρώτο τέτοιο περιστατικό στα 11 χρόνια του πολέμου που αντιμετωπίζεται στο νοσοκομείο.

Σήμερα ο Βλάντισλαβ παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση και επικοινωνεί γραπτώς. Παρά τις κακουχίες, σκέφτεται να επιστρέψει στο μέτωπο όταν αναρρώσει. Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιθυμία του είναι να ξαναδεί την 4χρονη κόρη του.

Η παράλληλη ιστορία του Αντρέι: Του χάραξαν με καυτό μέταλλο μήνυμα στο στομάχι

Ο Βλάντισλαβ, δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα Ουκρανού στρατιώτη που επιβίωσε από ρωσική αιχμαλωσία. Ο αλεξιπτωτιστής Αντρέι, τραυματισμένος και αιχμάλωτος στο Ντόνετσκ, πέρασε 14 μήνες από απάνθρωπα βασανιστήρια, όπως ηλεκτροσόκ, πείνα και ψυχολογική κακοποίηση.

Σε συνέντευξή του μετά την ανταλλαγή αιχμαλώτων τον Μάιο 2025, αποκάλυψε ότι στρατιωτικός γιατρός χάραξε με καυτό μέταλλο στο στομάχι του το μήνυμα «Δόξα στη Ρωσία». Παρά τα δεινά, επέστρεψε και συνάντησε ξανά την κόρη του.

