Ταύρος 700 κιλών αφήνιασε και σκότωσε 22χρονο μονομάχο σε αρένα της Λισαβόνας (vid)

Τραγωδία σε ταυρομαχία στη Λισαβόνα με 22χρονο που υπέκυψε σε βαριές κακώσεις μετά από σφοδρή επίθεση ταύρου 700 κιλών, προκαλώντας σοκ στους θεατές...

Ο Μανουέλ Μαρία Τριντάντε, 22 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σφοδρή σύγκρουση με ταύρο 700 κιλών στο Campo Pequeno της Λισαβόνας. Ο νεαρός ταυρομάχος όρμησε προς το ζώο σε μια παραδοσιακή τεχνική, αλλά ο ταύρος απάντησε με βίαιη δύναμη.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, τον σήκωσε στον αέρα και τον εκσφενδόνισε στον τοίχο της αρένας, αφήνοντάς τον αναίσθητο στο έδαφος.

Επικράτησε πανικός: Διπλή η τραγωδία

Μπροστά σε περίπου 6.800 θεατές, επικράτησε πανικός. Άλλοι ταυρομάχοι έσπευσαν να αποσπάσουν την προσοχή του ζώου με κάπες και να τραβήξουν την ουρά του. Οι διασώστες παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον Τριντάντε, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Παρά την εισαγωγή του σε τεχνητό κώμα, ο νεαρός κατέληξε μέσα σε 24 ώρες, έχοντας υποστεί ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη.

Σύμφωνα με την πορτογαλική ιστοσελίδα Zap, ένας 73χρονος θεατής κατέρρευσε από το σοκ του περιστατικού και πέθανε επίσης, γεγονός που βύθισε την εκδήλωση σε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

Ποιοι είναι οι Forcados και η παράδοση των ταυρομαχιών στην Πορτογαλία

Ο Τριντάντε ήταν ήδη γνωστός forcado, μέλος μιας ιδιαίτερης ομάδας ταυρομάχων που προκαλούν το άγριο ζώο να ορμήσει και στη συνέχεια προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν με τα χέρια.

Στην τεχνική «pega de cara», ο πρώτος ταυρομάχος επιχειρεί να πιαστεί από τα κέρατα, ενώ οι σύντροφοί του ακολουθούν για να σταθεροποιήσουν και να ρίξουν το ζώο.

Οι ταύροι δεν θανατώνονται επί τόπου στην Πορτογαλία, μεταφέρονται αργότερα για σφαγή, εκτός αν θεωρηθούν ιδιαίτερα «γενναίοι» και διασωθούν για αναπαραγωγή. Δεν έχει γίνει γνωστό τι συνέβη με τον ταύρο της μοιραίας παράστασης.

Ο νεαρός ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα του, ο οποίος ήταν επίσης forcado στην ομάδα Sao Mancos, συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που τώρα σημαδεύτηκε από τραγικό τέλος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ