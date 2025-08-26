Έκπληξη από την αστυνομία του Έξετερ: Επετειακό σήμα με UFO για τα 60 χρόνια από τον «θρύλο» του 1965

Έξι δεκαετίες συμπληρώνονται φέτος από τη μυστηριώδη εμφάνιση UFO που σημάδεψε την ιστορία του Έξετερ στο Νιου Χάμσαϊρ, και η τοπική αστυνομία τιμά την επέτειο με ένα νέο συλλεκτικό έμβλημα που ήδη έχει προκαλέσει εντύπωση.

Το περιστατικό του 1965 παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα της εποχής: ο νεαρός τότε Νόρμαν Μουσκαρέλο είχε τότε υποστηρίξει ότι είδε έναν ιπτάμενο δίσκο ενώ περπατούσε στο Κένσινγκτον, κοντά στην πόλη. Το συμβάν επιβεβαίωσαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι παρατήρησαν και οι ίδιοι το ανεξήγητο φως στον ουρανό, λίγο μετά την αναφορά του μάρτυρα. Η ιστορία έγινε γνωστή σε εθνικό επίπεδο μέσα από το βιβλίο Incident at Exeter του Τζον Τζ. Φούλερ, και δημοσιεύθηκε στους New York Times.

Σήμερα, το Έξετερ συνεχίζει να αγκαλιάζει αυτό το παράξενο κομμάτι της ιστορίας του μέσα από το ετήσιο UFO Festival, που ξεκίνησε το 2009 και έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης για λάτρεις του αγνώστου από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, το αστυνομικό τμήμα κυκλοφόρησε τη φετινή επετειακή έκδοση του γνωστού πλέον συλλεκτικού ραφτού σήματος, το οποίο παρουσιάστηκε με ανάρτηση στο Facebook την προηγούμενη Παρασκευή.

Το νέο σχέδιο του 2025 απεικονίζει έναν εξωγήινο κυβερνήτη UFO πλάι σε έναν σκύλο της υπηρεσίας, συγκεκριμένα μια μασκότ-λαμπραντόρ που έχει γίνει αγαπητό στην κοινότητα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του ραφτού σήματος θα διατεθούν, όπως κάθε χρόνο, για τη στήριξη ενός φιλανθρωπικού προγράμματος.

Με το φετινό φεστιβάλ να πλησιάζει, η πόλη ετοιμάζεται για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο γεμάτο εκδηλώσεις, διαλέξεις και παραφυσική ατμόσφαιρα, μια υπενθύμιση ότι για το Έξετερ το άγνωστο παραμένει πάντα μέρος της τοπικής ταυτότητας.

Το νέο σήμα που είναι προς πώληση

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ