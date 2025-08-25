Εξοργιστικό βίντεο: Οδηγοί δεν παραμερίζουν για να περάσει ασθενοφόρο που είναι με σειρήνες και κορνάρει

Εξοργιστικό βίντεο καταγράφει ασυνείδητους οδηγούς να αγνοούν πλήρως τις σειρήνες και τις προειδοποιήσεις ασθενοφόρου που προσπαθεί να περάσει από κεντρικό δρόμο, κορνάροντας απεγνωσμένα, χωρίς κανείς να του ανοίγει δρόμο.

Περιστατικό που προκάλεσε την οργή όλων σημειώθηκε στην Ελευσίνα, στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών–Κορίνθου, όπου ασθενοφόρο με σειρήνες και φάρους ανοιχτούς προσπαθούσε να περάσει ανάμεσα στα οχήματα για να φτάσει άμεσα στον προορισμό του.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, κανείς από τους οδηγούς δεν έκανε στην άκρη, προκαλώντας αγανάκτηση και οργή.

Οι χρήστες του TikTok εξοργίστηκαν: «Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα»

Το βίντεο, που ανέβηκε στο TikTok, προκάλεσε την οργή όσων το είδαν και τα σχόλια έπεφταν... βροχή.

«Πιο η#ί@ι*ι πεθαίνεις. Δεν υπάρχει σωτηρία σέ αυτή την χώρα», έγραψε κάποιος, με άλλον να προσθέτει: «Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να βλέπω αναισθησία των οδηγών σε Ασθενοφόρα και Πυροσβεστικά και απορώ γιατί πως γίνεται; Καλά τους άλλους δεν τους σκέφτεστε;».

«Με αυτό το βίντεο καταλαβαίνεις γιατί ως χώρα φτάσαμε εδώ», επισήμανε ένας χρήστης, ενώ τα περισσότερα σχόλια είχαν την εξής μορφή: «Κάντε άκρη», «Βόδια ρε φίλε, εντελώς ασυνείδητοι» κλπ...

