Ερευνητής από το Πανεπιστήμιο του Cambridge εξηγεί γιατί ο κόσμος θα καταστραφεί σε 25 χρόνια!

Ερευνητής από το Cambridge προειδοποιεί ότι η ανθρωπότητα θα μπορούσε να βρεθεί μπροστά σε ένα σενάριο κατάρρευσης μέσα στα επόμενα 25 χρόνια, εξαιτίας κοινωνικών, πολιτικών και τεχνολογικών παραγόντων.

Ο Luke Kemp, ερευνητής στο Centre for the Study of Existential Risk του Πανεπιστημίου του Cambridge, έχει αφιερώσει την καριέρα του στη μελέτη της κατάρρευσης παλαιών πολιτισμών και των κινδύνων που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «The Great Simplification», τόνισε ότι η μεγαλύτερη απειλή μπορεί να προκύψει από έναν και μόνο άνθρωπο, καθώς η εκτόξευση πυρηνικών όπλων στις ΗΠΑ εξαρτάται αποκλειστικά από τον εκάστοτε πρόεδρο.

Το μοτίβο της «αυτοκαταστροφής»

Στο βιβλίο του Goliath’s Curse: The History and Future of Societal Collapse, ο Kemp εξηγεί ότι όλοι οι προηγούμενοι πολιτισμοί κατέρρευσαν μέσα από αυτό που ονομάζει «self-terminating» (αυτοκαταστροφικό μοτίβο).

Όταν οι ελίτ αποσπούν πλούτο από τους πολίτες και τη φύση, δημιουργούν εύθραυστες κοινωνίες, που συνεπάγεται με φτώχεια, διαφθορά, κακή υγεία, περιβαλλοντική καταστροφή και λανθασμένες αποφάσεις από μια μικρή ολιγαρχία. Έτσι, οι κοινωνίες γίνονται ευάλωτες σε πολέμους, πανδημίες ή κλιματική αλλαγή.

Ο κίνδυνος από τον ήλιο

Ο Kemp αναφέρθηκε και σε μια λιγότερο γνωστή, αλλά καταστροφική πιθανότητα: το φαινόμενο τύπου Carrington Event του 1859.

Τότε, μια τεράστια ηλιακή καταιγίδα προκάλεσε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Αν κάτι παρόμοιο συνέβαινε σήμερα, θα κατέστρεφε τις δορυφορικές υποδομές, τα τραπεζικά συστήματα, το διαδίκτυο και την παγκόσμια ηλεκτροδότηση.

Οι πιθανότητες εμφάνισης τέτοιου φαινομένου αυξάνονται κατά 20,3% κάθε δεκαετία, με αποτέλεσμα μέχρι το 2050 να υπάρχει πιθανότητα 50% να συμβεί.

Ο ερευνητής περιγράφει ότι ήδη αναπτύσσεται μια «βιομηχανία πολυτελών καταφυγίων» σε ΗΠΑ και Ευρώπη, εξοπλισμένων με πισίνες, θερμοκήπια, αποθήκες κρασιών και τεχνητούς κήπους, για όσους μπορούν να αντέξουν οικονομικά την επιβίωση σε ένα μελλοντικό σενάριο καταστροφής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ