«Αναποδογυρισμένος» βυθός: Επιστήμονες σοκαρίστηκαν με το γεωλογικό «αίνιγμα» της Βόρειας Θάλασσας (vid)

Επιστήμονες ανακάλυψαν περίεργες γεωλογικές δομές στη Βόρεια Θάλασσα, όπου τα στρώματα του βυθού φαίνεται να έχουν αντιστραφεί. Η ανακάλυψη «αψηφά» θεμελιώδεις αρχές της γεωλογίας και ανοίγει νέα ερωτήματα.

Από χαμένες πόλεις έως αρχαία ερείπια, ο πυθμένας των ωκεανών έχει «κρύψει» πολλές ανακαλύψεις που αμφισβητούν την ιστορία μας. Όμως, αυτό που συμβαίνει στη Βόρεια Θάλασσα δεν είναι απλώς παράξενο, είναι εντελώς ακατανόητο.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ ανακάλυψαν ένα φαινόμενο αντιστροφής, το οποίο ονόμασαν «sinkites». Αυτά σχηματίζονται κατά τη στρωματογραφική αντιστροφή, όταν νεότερα στρώματα βυθίζονται και παλαιότερα στρώματα ανέρχονται, δημιουργώντας απρόσμενους γεωλογικούς σχηματισμούς.

Sinkites: Όταν η γεωλογία... γυρίζει ανάποδα

Κανονικά, τα παλαιότερα στρώματα βρίσκονται στο βάθος και τα νεότερα εναποτίθενται από πάνω. Όμως, στη Βόρεια Θάλασσα, οι επιστήμονες βρήκαν τεράστιους σχηματισμούς όπου η πυκνή άμμος βυθίζεται μέσα σε ελαφρύτερα ιζήματα, τα οποία «επιπλέουν» προς την κορυφή, αντιστρέφοντας την αναμενόμενη διάταξη.

Ο γεωφυσικός Mads Huuse, επικεφαλής της μελέτης, δήλωσε: «Ανακαλύψαμε μια γεωλογική διαδικασία που δεν έχουμε ξαναδεί σε τέτοια κλίμακα. Η άμμος ουσιαστικά βυθίζεται και τα ελαφρύτερα στρώματα ανέρχονται, δημιουργώντας τεράστιους λόφους κάτω από τη θάλασσα».

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η διαδικασία αυτή συνέβη μεταξύ Μειόκαινου και Πλειόκαινου, περίπου 5,3 εκατομμύρια χρόνια πριν. Χρησιμοποιώντας τρισδιάστατα σεισμικά δεδομένα, ο Huuse και ο γεωφυσικός Jan Erik Rudjord της Aker BP στη Νορβηγία χαρτογράφησαν τις δομές, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλα τμήματα του βυθού είναι κυριολεκτικά «ανεστραμμένα».

Floatites: Όταν τα στρώματα... επιπλέουν

Οι ερευνητές έδωσαν στην αντίθετη διαδικασία την ονομασία «floatites», καθώς τα ελαφρά στρώματα ανεβαίνουν πάνω από τα βαρύτερα. Η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι τα ρευστά και τα ιζήματα μπορούν να κινηθούν μέσα στον φλοιό της Γης με απροσδόκητους τρόπους.

Η κατανόηση του φαινομένου μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που οι επιστήμονες αξιολογούν υπόγειες δεξαμενές, τη στεγανοποίηση των στρωμάτων και τις διεργασίες μετακίνησης ρευστών, στοιχεία κρίσιμα για την αποθήκευση άνθρακα και την ενέργεια.

Όπως εξήγησε ο Huuse: «Αυτή η ανακάλυψη μπορεί να αλλάξει ριζικά την κατανόησή μας για το πώς κινούνται ρευστά και ιζήματα στον φλοιό. Υπάρχουν φωνές σκεπτικισμού, αλλά και υποστηρικτές. Ο χρόνος και η έρευνα θα δείξουν πόσο ευρέως ισχύει το νέο μοντέλο».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ