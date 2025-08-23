Νέοι «στρατιωτικοί» κανόνες στα σχολεία του Ελ Σαλβαδόρ: Έλεγχοι για τα κουρέματα και το dress code των μαθητών (vid)

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ εισάγει αυστηρούς ελέγχους σε μαθητές, με διευθυντές να υποδέχονται τα παιδιά στις εισόδους για να ελέγχουν κουρέματα, στολές και χαιρετισμούς, στο πλαίσιο μιας νέας εκπαιδευτικής πειθαρχίας.

Από αυτή την εβδομάδα, οι διευθυντές σχολείων στο Ελ Σαλβαδόρ στέκονται στις εισόδους για να χαιρετούν τους μαθητές και να ελέγχουν στολές και κουρέματα. Η οδηγία ήρθε με υπόμνημα της νέας υπουργού Παιδείας, Κάρλα Τριγκέρος, λοχαγού του στρατού και γιατρού.

Ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε, που στην πρώτη του θητεία είχε πιο χαλαρό ύφος, προβάλλει τώρα μια πιο αυστηρή εικόνα. Μοιράστηκε το υπόμνημα στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι βασικό βήμα για το μέλλον της χώρας.

Οι αντιδράσεις των γονέων και ο φόβος επιστροφής των συμμοριών

Πολλοί γονείς φαίνεται να υποστηρίζουν τα μέτρα. «Έτσι τα βάζεις σε τάξη από μικρά», είπε η Μαρία Μπαρρέρα, ενώ άλλοι έσπευσαν στα κουρεία για να συμμορφωθούν. Άλλοι γονείς σημείωσαν πως, μετά την καταστολή των συμμοριών, τα σχολεία χρειάζονται πειθαρχία.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι συμμορίες προσπαθούν να επανέλθουν μέσω των σχολείων. Τον Ιούνιο, πάνω από 40 μαθητές συνελήφθησαν σε δημόσια σχολεία. Η Ένωση Εκπαιδευτικών στηρίζει τις οδηγίες, ζητώντας όμως αλλαγές στους νόμους που δυσκολεύουν την επιβολή πειθαρχίας.

Οι επικρίσεις για τα μέτρα

Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζέιμι Μαγκάνια επέκρινε τις απαιτήσεις, λέγοντας ότι οικογένειες με περιορισμένους πόρους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Ο Μπουκέλε, ωστόσο, απάντησε ειρωνικά στους επικριτές, δημοσιεύοντας βίντεο με μαθήτριες που ζητούσαν αυτόγραφο από την υπουργό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ