«Baby Shark»: Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε για το αν είναι κλεμμένο το διάσημο τραγούδι (vid)

Μετά από έξι χρόνια δικαστικής διαμάχης, το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας απέρριψε την καταγγελία του Jonathan Wright κατά της Pinkfong, κρίνοντας ότι το Baby Shark δεν αποτελεί κλεμμένη δημιουργία, αλλά διασκευή παραδοσιακού τραγουδιού.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας απέρριψε την προσφυγή του Αμερικανού συνθέτη Jonathan Wright, επικυρώνοντας προηγούμενες αποφάσεις υπέρ της Pinkfong, για το τραγούδι «Baby Shark». Ο Wright υποστήριξε ότι η εκδοχή του 2011 είχε πρωτοτυπία, όμως το δικαστήριο έκρινε ότι δεν παρουσίαζε ουσιαστική διαφοροποίηση από το παραδοσιακό παιδικό τραγούδι.

Το «Baby Shark» ξεκίνησε ως τραγούδι σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970, πιθανόν επηρεασμένο από την ταινία Jaws (1975). Οι πρώτες εκδοχές περιείχαν βίαιες σκηνές, όπως επιθέσεις καρχαρία. Το 2011, ο Wright, με το καλλιτεχνικό όνομα Johnny Only, παρουσίασε μια «καθαρή» εκδοχή, χωρίς στοιχεία βίας.

Η παγκόσμια επιτυχία της Pinkfong και η νομική διαμάχη

Το 2016, η Pinkfong λάνσαρε τη δική της εκδοχή με τον χαρακτηριστικό ρυθμό «doo doo doo doo doo doo», συνοδευόμενο από κινήσεις χεριών. Το βίντεο έγινε αμέσως viral, ξεπερνώντας τα 10 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube μέχρι το 2021. Από τότε έχει μεταφραστεί σε πάνω από 100 γλώσσες, έχει παρουσιαστεί σε συναυλίες διάσημων καλλιτεχνών και έχει γίνει ακόμα και ταινία.

Ο Wright αρχικά παραδέχτηκε ότι το τραγούδι ανήκει στη δημόσια σφαίρα, όμως κατέθεσε αγωγή όταν διαπίστωσε ότι η Pinkfong απειλούσε με νομικές ενέργειες τη χρήση του τραγουδιού σε πολιτική καμπάνια. Τελικά, όλα τα δικαστήρια έκριναν πως η δική του εκδοχή δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Άλλες διασκευές του «Baby Shark»

Πριν την Pinkfong, το τραγούδι είχε ήδη εμφανιστεί σε διεθνείς εκδοχές, όπως το γαλλικό Bebe Requin και το γερμανικό Kleiner Hai, που έγινε viral το 2007. Ωστόσο, καμία δεν έφτασε την τεράστια επιτυχία της νοτιοκορεατικής εκδοχής.

Με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η υπόθεση κλείνει οριστικά. Το Baby Shark παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα παιδικά τραγούδια στον κόσμο, ξεπερνώντας γλώσσες, σύνορα και γενιές.

