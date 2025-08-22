Η πιο κοινή ημέρα γενεθλίων: Ποιοι μήνες έχουν τις λιγότερες γεννήσεις

Οι γεννήσεις δεν κατανέμονται τυχαία μέσα στο ημερολόγιο. Ορισμένες ημερομηνίες συγκεντρώνουν πολύ περισσότερα γενέθλια, ενώ άλλες παραμένουν σπάνιες.

Οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι οι γεννήσεις δεν εμφανίζονται ομοιόμορφα μέσα στο έτος. Παράγοντες όπως οι εποχές, οι αργίες, τα σχολικά προγράμματα και οι κοινωνικές συνήθειες επηρεάζουν το πότε οι γονείς φέρνουν στον κόσμο τα παιδιά τους.

Η πιο κοινή ημερομηνία γέννησης είναι η 17η Σεπτεμβρίου, ενώ πολύ ψηλά βρίσκονται επίσης η 23η και 24η Σεπτεμβρίου, η 1η Οκτωβρίου, αλλά και ημερομηνίες του Απριλίου, όπως η 8η και η 29η.

Γιατί ο Σεπτέμβριος έχει πολλές.... γεννήσεις

Ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται ο πιο «δημοφιλής» μήνας για γεννήσεις. Η εξήγηση φαίνεται να σχετίζεται με συλλήψεις που γίνονται γύρω από τις γιορτές των Χριστουγέννων, οδηγώντας στην κορύφωση εννέα μήνες μετά.

Οι πιο σπάνιες ημερομηνίες για γενέθλια

Στην αντίθετη πλευρά, οι πιο σπάνιες ημερομηνίες περιλαμβάνουν τη 29η Φεβρουαρίου, που εμφανίζεται μόνο κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά και μέρες με μεγάλες γιορτές, όπως τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου) και η Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου).

Ποιοι μήνες έχουν τις λιγότερες γεννήσεις

Ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος παρουσιάζουν αισθητά λιγότερες γεννήσεις, ενώ και ο Νοέμβριος εμφανίζει αρκετές ημερομηνίες χαμηλά στην κατάταξη. Οι μεγάλες γιορτές και οι ακραίες ημερολογιακές μέρες λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες.

Η στατιστική εικόνα δείχνει ότι το φθινόπωρο, και ειδικότερα ο Σεπτέμβριος, αποτελεί την πιο συνηθισμένη περίοδο γενεθλίων. Αντίθετα, οι μέρες γύρω από μεγάλες γιορτές και η σπάνια 29η Φεβρουαρίου καταγράφουν τον χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων.

