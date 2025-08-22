O Αδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε τη λίστα με τις πιο ευτυχισμένες χώρες και αναρωτήθηκε: «Δεν είναι περίεργο;»

Η λίστα με τους πιο ευτυχισμένους πολίτες στον κόσμο -και η απουσία της Ελλάδας- από τις πρώτες 40, «θορύβησε» τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Το ποστάρισμα του Άδωνι Γεωργιάδη

«Δείτε για αυτά που σας έλεγα για τον πίνακα της Eurostat και τις απαντήσεις του κόσμου για τις υπηρεσίες Υγείας. Εδώ είναι ο πίνακας με τις πιο ευτυχισμένες χώρες, κατά δήλωση των πολιτών τους. Στις πρώτες 40 (πουθενά εμείς φυσικά) θα δείτε χώρες που έχουν πόλεμο εδώ και χρόνια ή που είναι πολύ πτωχότερες από μας. Και όμως οι κάτοικοι τους δηλώνουν ευτυχισμένοι, ενώ εμείς σε αυτό το θαύμα του κόσμου που ζούμε δυστυχισμένοι. Δεν είναι περίεργο;», αναρωτήθηκε ο Υπουργός Υγείας.

Η έρευνα της Eurostat

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2024, τα οποία ουδείς αμφισβητεί, ούτε η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, το 3,6% των Ευρωπαίων άνω των 16 ετών δήλωσαν ότι, αν και είχαν ανάγκη από ιατρική εξέταση ή φροντίδα, δεν μπόρεσαν να την εξασφαλίσουν λόγω οικονομικών περιορισμών, μεγάλης αναμονής ή απόστασης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η Ελλάδα καταγράφει με διαφορά το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 21,9%. Το ποσοστό αυτό συνιστά αύξηση 5,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2022 (16,7%), παρά τις μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Αφού τα κάνουμε όλα τσάμπα»

Αντιμέτωπος με τα ευρήματα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε την Πέμπτη (21/08) στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, προκειμένου να τοποθετηθεί. Αν και παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα καταγράφει σταθερά χαμηλές επιδόσεις στους συγκεκριμένους δείκτες τα τελευταία χρόνια, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το 2025 τα αποτελέσματα θα είναι πιο θετικά.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι η οικονομική αδυναμία αποτελεί παράγοντα μη πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αφού τα κάνουμε όλα τσάμπα, σε αυτό είμαστε οι πιο γαλαντόμοι».

Ωστόσο, στη συνέχεια χαρακτήρισε την έρευνα της Eurostat «δημοσκόπηση», υπονοώντας ότι οι απαντήσεις των πολιτών μπορεί να επηρεάζονται από τη γενική τάση γκρίνιας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Επικαλέστηκε, μάλιστα, και άλλες έρευνες στις οποίες οι Έλληνες δηλώνουν φτωχότεροι ή πιο δυστυχισμένοι από άλλους Ευρωπαίους. «Γιατί δηλώνουμε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, είναι ένα ερώτημα», σχολίασε.

«Zουν σε ένα από τα θαύματα του κόσμου»

Την Παρασκευή (22/08), ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), προβάλλοντας ένα γράφημα του World of Statistics, για να στηρίξει τη θέση του ότι οι Έλληνες εμφανίζονται πιο απαισιόδοξοι απ’ ό,τι πραγματικά είναι. Στην ανάρτησή του σημείωσε πως οι πολίτες της χώρας «δηλώνουν δυστυχισμένοι, ενώ ζουν σε ένα από τα θαύματα του κόσμου».

Τα σχόλια του υπουργού προκάλεσαν πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, με αρκετούς να κάνουν λόγο για απαξίωση των βιωμάτων των πολιτών, σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας αναδεικνύεται σε κορυφαίο κοινωνικό ζήτημα.

