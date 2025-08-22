Ο λόγος που η Γλυκερία απέσυρε τη συμμετοχή της από το Sani Festival.

«Οι οργανωμένες πιέσεις και τα καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης», αναφέρεται επίσημα ως ο λόγος που ανάγκασε τη μεγάλη καλλιτέχνιδα να αποσύρει τη συμμετοχή της από τη συναυλία–αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου.

Σημειώνεται ότι την τελευταία ημέρα του Sani Festival, στην σκηνή, μαζί με την ορχήστρα, επρόκειτο να βρεθούν δύο από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, η Γλυκερία και η Πίτσα Παπαδοπούλου, που με τις φωνές τους έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική παράδοση, πλαισιωμένες από μία ομάδα ταλαντούχων καλλιτεχνών νέας γενιάς, όπως η Σοφία Παπάζογλου, ο Θοδωρής Βουτσικάκης, η Ασπασία Στρατηγού και ο Απόστολος Κίτσος.

Σε αυτήν τη μουσική γιορτή συμμετέχουν, επίσης, ο αγαπημένος ερμηνευτής Μανώλης Μητσιάς και ο Σέρβος συνθέτης Kiki Lesendric, φέρνοντας μια μοναδική συνάντηση δύο πολιτισμών.

Τι είναι το κίνημα BDS

Το «Μποϊκοτάζ, Απόσυρση Επενδύσεων, Κυρώσεις (BDS)» είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που ξεκίνησε ύστερα από το αίτημα της παλαιστινιακής κοινωνίας για ελευθερία, δικαιοσύνη και ισότητα. Το BDS υποστηρίζει την απλή αρχή ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Όπως αναφέρεται «Το κίνημα BDS υποστηρίζεται από συνδικάτα, εκκλησίες, ΜΚΟ και κινήματα που εκπροσωπούν εκατομμύρια ανθρώπους σε κάθε ήπειρο και υπάρχουν εκστρατείες BDS σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Οι προοδευτικές εβραϊκές ομάδες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο κίνημα». Και διευκρινίζεται ότι «Το BDS είναι ένα ευρύ, αντιρατσιστικό κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο αντιτάσσεται σε όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας».

H ανακοίνωση της Γλυκερίας

«Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε ότι, παρά την προγραμματισμένη συμμετοχή της Γλυκερίας στη συναυλία–αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου στο Sani Festival, η εμφάνισή της δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από σοβαρή εκτίμηση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Παρά τη σαφή πρόθεση των τοπικών αρχών να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες, ο κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων οδήγησε στη δύσκολη αλλά υπεύθυνη απόφαση η καλλιτέχνις να μη συμμετάσχει.

Η Γλυκερία, σε όλη την πορεία της, υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με ήθος, συνέπεια και αγάπη προς το κοινό, χωρίς ποτέ να απασχολήσει με οτιδήποτε πέρα από την τέχνη της. Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει. Τέτοιες φανατικές πρακτικές δεν μπορούν να μειώσουν την αξία ούτε της διαδρομής της ούτε του μηνύματος που φέρει η τέχνη της.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στη Γλυκερία όλα αυτά τα χρόνια.

Το μουσικό ταξίδι της Γλυκερίας συνεχίζεται, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τις προσεχείς εμφανίσεις της.

Με εκτίμηση, η ομάδα της Γλυκερίας».

