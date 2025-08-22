«Βόμβα» στις συντάξεις από το 2027: Τέλος στα 62 και 67; Ποιοι «καίγονται» άμεσα

Από το 2027 αλλάζουν τα πάντα στις συντάξεις! Αυτόματη αύξηση ορίων με βάση το προσδόκιμο ζωής. Ποιοι χάνουν πρόωρη σύνταξη και πώς επηρεάζονται οι υπόλοιποι.

Αλλάζουν ριζικά τα δεδομένα στο ασφαλιστικό σύστημα από το 2027, με τις ηλικίες συνταξιοδότησης να προσαρμόζονται πλέον αυτόματα σύμφωνα με την πορεία του προσδόκιμου ζωής. Το μέτρο αυτό, το οποίο προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία, θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά με βάση τις δημογραφικές μεταβολές της δεκαετίας 2016-2026 και αναμένεται να επηρεάσει χιλιάδες ασφαλισμένους.

Σταθερά στις χαμηλότερες θέσεις η Ελλάδα

Παρά τις μεταρρυθμίσεις της τελευταίας δεκαετίας, η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες με τα χαμηλότερα πραγματικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση του ΟΟΣΑ, οι Έλληνες συνταξιοδοτούνται κατά μέσο όρο στα 63,2 έτη (οι άνδρες) και στα 59,7 έτη (οι γυναίκες), τοποθετώντας τη χώρα στο τέλος της λίστας τόσο μεταξύ των μελών του Οργανισμού όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αυτή η εικόνα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι αρκετοί ασφαλισμένοι εξακολουθούν να αποχωρούν με τα ευνοϊκότερα όρια που είχαν «κλειδώσει» την περίοδο της μεταβατικής ρύθμισης (2015-2021). Για παράδειγμα, γυναίκα που κατοχύρωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2019 στα 59 έτη, μπορεί να αποχωρήσει σε αυτή την ηλικία, ακόμη και αν συμπληρώνει το όριο το 2025, όταν το γενικό όριο είναι 62 ή 67 έτη.

Ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξήσεις ορίων

Από το 2027, τα όρια ηλικίας δεν θα είναι πλέον σταθερά, αλλά θα αναθεωρούνται περιοδικά, ανάλογα με τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής των πολιτών άνω των 65 ετών, σύμφωνα με τις μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό σημαίνει πως ένας εργαζόμενος που υπολόγιζε να συνταξιοδοτηθεί στα 62 ή στα 67 μπορεί να χρειαστεί να εργαστεί 1 ή και 2 χρόνια παραπάνω.

Η ρύθμιση αυτή ενεργοποιεί έναν «μηχανισμό γήρανσης», ο οποίος λειτουργεί ως αυτόματος ρυθμιστής για την ηλικία εξόδου από την εργασία, με στόχο τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Η τάση γήρανσης του πληθυσμού και η μείωση του εργατικού δυναμικού εντείνουν την ανάγκη για τέτοιες παρεμβάσεις.

Χωρίς μεταβατικές διατάξεις οι νέοι ασφαλισμένοι

Όσοι εντάχθηκαν στην ασφάλιση μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 δεν έχουν πρόσβαση σε καμία ευνοϊκή διάταξη για πρόωρη συνταξιοδότηση. Οι επιλογές τους περιορίζονται σε πλήρη σύνταξη στα 62 έτη με 40 έτη ασφάλισης (εκ των οποίων έως 7 έτη μπορούν να εξαγοραστούν) ή σε μειωμένη σύνταξη με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης από τα 62. Πλήρης σύνταξη χωρίς 40ετία, δίνεται μόνο στα 67.

Η διεθνής εικόνα: Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η χώρα μας υπολείπεται σημαντικά από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες ως προς τη μέση ηλικία αποχώρησης από την εργασία. Για παράδειγμα:

Στην Ιταλία, οι γυναίκες αποχωρούν στα 62 και οι άνδρες στα 63.

Στη Σουηδία, η μέση ηλικία είναι 64,5 για τις γυναίκες και 65,5 για τους άνδρες.

Στη Νορβηγία, οι άνδρες παραμένουν στην εργασία κατά μέσο όρο μέχρι τα 64,9 έτη.

Την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία καταγράφουν μέσες ηλικίες αποχώρησης άνω των 67 ετών, ενώ σε κράτη όπως η Τουρκία και το Λουξεμβούργο η έξοδος από την εργασία παραμένει ακόμα σε μικρότερη ηλικία.

Αυξημένη απασχόληση άνω των 65

Η έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνει ακόμη ότι όσο ανεβαίνει η ηλικία συνταξιοδότησης, αυξάνεται και η συμμετοχή των ηλικιωμένων στο εργατικό δυναμικό. Αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις εθνικές αγορές εργασίας, κυρίως σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση και την κατάρτιση των εργαζομένων τρίτης ηλικίας ώστε να παραμένουν παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί.

Το συμπέρασμα είναι ότι το ασφαλιστικό σύστημα εισέρχεται σε νέα εποχή, με τις αποφάσεις της επόμενης διετίας να καθορίζουν ποιοι εργαζόμενοι θα συνταξιοδοτηθούν ομαλά και ποιοι θα χρειαστεί να επανασχεδιάσουν τον επαγγελματικό τους ορίζοντα. Το μόνο σίγουρο είναι πως η πρόωρη σύνταξη γίνεται σταδιακά παρελθόν, και το μέλλον απαιτεί προσαρμοστικότητα, τόσο από την Πολιτεία όσο και από τους ίδιους τους ασφαλισμένους.

