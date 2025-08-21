LIVE εικόνα από τη Γάζα: Χερσαία εισβολή από το Ισραήλ, χιλιάδες άμαχοι σε φυγή

Ο εφιάλτης στη Γάζα κορυφώνεται. Το Ισραήλ ξεκινά χερσαία επιχείρηση – Μαζική εκκένωση, παγκόσμια ανησυχία

Η πολιορκία της Πόλης της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις μπαίνει σε νέο, δραματικό στάδιο, καθώς ξεκινά επίσημα η χερσαία επιχείρηση με στόχο την πλήρη κατάληψη της πόλης.

Παλαιστίνιοι άμαχοι εγκαταλείπουν μαζικά τα σπίτια τους, κυρίως από τις συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα, εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών και πυρών πυροβολικού.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι δυνάμεις του έχουν ήδη λάβει θέσεις στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας, όπου διαμένουν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Παρά τις διεθνείς προειδοποιήσεις και τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να συνεχίσει το σχέδιό του.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «επιταχύνεται» η επιχείρηση για την εξουδετέρωση των «τελευταίων τρομοκρατικών προπυργίων». Παράλληλα, 60.000 έφεδροι καλούνται να επιστρέψουν στις μονάδες τους, ώστε να διασφαλιστεί η ενίσχυση των δυνάμεων στο μέτωπο.

Η επιχείρηση συνοδεύεται από μαζικές εκτοπίσεις αμάχων και μετακινήσεις πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, κάτι που η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού περιγράφει ως εξαιρετικά επικίνδυνο για μια ήδη ανθρωπιστικά τραγική κατάσταση.

Παγκόσμια αντίδραση - Πυρά από Μακρόν και ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση πυρός, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της χερσαίας επίθεσης θα προκαλέσει ανυπολόγιστες απώλειες και ολοκληρωτική καταστροφή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση «καταστροφική» για τους δύο λαούς και επικίνδυνη για την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής, προειδοποιώντας για έναν μόνιμο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πρωτοβουλίες για ειρήνη: Η Χαμάς λέει «ναι», το Ισραήλ σιωπά

Η Χαμάς έχει δηλώσει πως αποδέχεται νέο σχέδιο κατάπαυσης πυρός που πρότειναν περιφερειακοί μεσολαβητές, όμως το Ισραήλ δεν έχει ακόμα απαντήσει επισήμως. Αντίθετα, προχωρά με στρατιωτικά μέσα, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ