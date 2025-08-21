Τι ισχύει σήμερα για τα 500ευρα: Πού τα δέχονται και τι να προσέχεις στην τράπεζα

Τι ισχύει πραγματικά με το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. Πού γίνεται δεκτό και ποιες παγίδες κρύβει η κατάθεσή του

Παρόλο που έχει σταματήσει η έκδοσή του εδώ και χρόνια, το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ παραμένει νόμιμο μέσο πληρωμής στην Ευρωζώνη και διατηρεί την πλήρη αξία του. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απόσυρσή του από την αγορά, ενώ η αποδοχή του από εμπόρους και επιχειρήσεις είναι απόλυτα νόμιμη, εφόσον βέβαια δέχονται μετρητά για κάποιες συναλλαγές.

Γιατί σταμάτησε να τυπώνεται το 500άρικο;

Η απόφαση για τη διακοπή της παραγωγής του ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ήδη από το 2016, με το σκεπτικό πως το υψηλής αξίας χαρτονόμισμα διευκολύνει παράνομες συναλλαγές. Έτσι, όταν κυκλοφόρησε η νέα σειρά τραπεζογραμματίων «Ευρώπη», το 500ευρω παραλείφθηκε, με τις μεγαλύτερες αξίες πλέον να είναι των 100 και 200 ευρώ.

Παρ' όλα αυτά, το παλιό 500ευρω παραμένει σε κυκλοφορία, δεν χάνει την αξία του και μπορεί να ανταλλαχθεί ανά πάσα στιγμή και για πάντα στις εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης.

Τι συμβαίνει αν θες να το καταθέσεις σε τράπεζα;

Αν βρεθείς με ένα ή περισσότερα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, καλό είναι να ξέρεις ότι η κατάθεση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζεις. Παρότι θεωρείται νόμιμο, οι τράπεζες έχουν συγκεκριμένες πολιτικές για να ελέγχουν συναλλαγές με μεγάλα χαρτονομίσματα.

Τα πιο συνηθισμένα «εμπόδια» που μπορεί να συναντήσεις

Κατάθεση μέσω ΑΤΜ: Τα περισσότερα ATM δεν δέχονται χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Αν θες να το καταθέσεις, θα πρέπει να πας στο ταμείο.

Κατώτατο όριο κατάθεσης: Πολλές τράπεζες αρνούνται την κατάθεση ενός και μόνο 500ευρου, αν το ποσό δεν ξεπερνά συνολικά τα 2.000 ευρώ.

Προμήθειες για «σπάσιμο»: Αν ζητήσεις να «σπάσεις»/«χαλάσεις» το 500ευρω σε μικρότερες ονομαστικές αξίες για να το καταθέσεις μέσω ΑΤΜ, ενδέχεται να χρεωθείς προμήθεια, περίπου 0,15% του ποσού.

Ποσότητες άνω των 5.000 ευρώ: Αν πας με περισσότερα χαρτονομίσματα, π.χ. δέκα 500άρικα, τότε η κατάθεση συνήθως γίνεται χωρίς πρόβλημα, αλλά μπορεί να ζητηθεί επιπλέον ταυτοποίηση ή δικαιολογητικά.

Τι να προσέχεις

Πάντα να ζητάς απόδειξη συναλλαγής.

Μην επιχειρείς συναλλαγές με μεγάλα ποσά μετρητών χωρίς λόγο, καθώς μπορεί να μπεις στο στόχαστρο ελέγχων για ξέπλυμα χρήματος.

Αν έχεις 500ευρα στην κατοχή σου, μην αγχώνεσαι, έχουν ακόμα πλήρη ισχύ και μπορείς να τα εξαργυρώσεις όποτε θελήσεις.

Το 500ευρω δεν έχει αποσυρθεί, ούτε έχει χάσει την αξία του. Όμως, η χρήση και η κατάθεσή του συνοδεύεται από περιορισμούς και “ψιλά γράμματα” που δεν είναι ευρέως γνωστά. Αν θέλεις να το αξιοποιήσεις, καλό είναι να ξέρεις εκ των προτέρων τι δέχεται και τι όχι η τράπεζά σου.

