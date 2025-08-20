Τι σημαίνει η ένδειξη «E» στην οθόνη του κινητού μας που κάνει το ίντερνετ τόσο αργό

Πολλές φορές εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού μας το γράμμα «E», αντί για το 4G ή το 5G και ξαφνικά η ταχύτητα του ίντερνετ πέφτει δραματικά. Τι ακριβώς σημαίνει και γιατί γίνεται όλο αυτό;

Αν και έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ενδείξεις όπως 3G, 4G ή WiFi, το γράμμα «E» στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης συχνά προκαλεί απορίες και πολύς κόσμος δεν γνωρίζει γιατί συμβαίνει.

Το «E» προέρχεται από τον όρο EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Πρόκειται για μια παλαιότερη τεχνολογία σύνδεσης δεδομένων, που προϋπήρχε του 3G και θεωρείται η πιο αργή διαθέσιμη ταχύτητα mobile internet.

Πότε εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού το «Ε» και γιατί «ρίχνει» το ίντερνετ

Η ένδειξη «E» εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου 3G ή 4G κι έτσι το κινητό «πέφτει» αυτόματα στη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα για να διατηρήσει την επικοινωνία.

Όταν συνδεόμαστε μέσω EDGE, το κατέβασμα δεδομένων γίνεται με πολύ περιορισμένο ρυθμό. Αυτός είναι ο λόγος που η περιήγηση στο διαδίκτυο καθυστερεί σημαντικά, σε σχέση με τα νεότερα δίκτυα.

