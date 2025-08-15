Ρομπότ στον αγώνα: Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο ανθρωποειδών στο Πεκίνο (vid)

Το Πεκίνο φιλοξενεί τους πρώτους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ με τη συμμετοχή 16 χωρών, εντυπωσιακές μάχες, απρόοπτα και φόντο τον τεχνολογικό ανταγωνισμό ΗΠΑ–Κίνας.

Το Πεκίνο φιλοξενεί για πρώτη φορά στην ιστορία τους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ, με συμμετοχές από 16 χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία.

Στην επίδειξη, τα ρομπότ δεν περιορίστηκαν μόνο σε επιδείξεις τεχνολογίας... Αγωνίστηκαν σε kickboxing, στίβο, ποδόσφαιρο και χορό, εντυπωσιάζοντας το κοινό αλλά και προκαλώντας γέλια με απρόοπτα περιστατικά, όπως όταν ένα ρομπότ εγκατέλειψε τον αγώνα των 1.500 μέτρων, επειδή του αποκολλήθηκε το κεφάλι.

«Η ισορροπία του κεφαλιού εν κινήσει είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς», παραδέχθηκε ο 19χρονος φοιτητής Ουάνγκ Ζιγί από το Beijing Union University, μέλος της ομάδας που το είχε κατασκευάσει.

ΗΠΑ vs Κίνα

Η διοργάνωση, πέρα από το θέαμα, αναδεικνύει και τον τεχνολογικό ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Παρότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προηγούνται στην έρευνα, η Κίνα επενδύει τεράστια κεφάλαια. Μόνο το Πεκίνο και η Σαγκάη έχουν δημιουργήσει επενδυτικά ταμεία ύψους 10 δισ. γουάν, ενώ η κρατική Τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσε χρηματοδότηση 1 τρισ. γουάν για την AI μέσα στην επόμενη πενταετία.

Πέρα από τη διεθνή προβολή, το Πεκίνο βλέπει τα ανθρωποειδή ως μέρος της λύσης για την γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση του εργατικού δυναμικού, με πιθανές εφαρμογές στην παραγωγή και στις καθημερινές εργασίες. Ωστόσο, το χάσμα παραμένει μεγάλο ανάμεσα στα ρομπότ που σκοντάφτουν σε μπάλες και σε εκείνα που μπορούν να εκτελούν αξιόπιστα σύνθετα καθήκοντα.

🤖 China kicked off a three-day long World Humanoid Robot Games, hoping to showcase its advancement in artificial intelligence and robotics with 280 teams from 16 countries pic.twitter.com/4sCmbuTlwj — Reuters (@Reuters) August 15, 2025

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ