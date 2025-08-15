Η δεύτερη πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο που ελάχιστοι γνωρίζουν

Η Φρανσουά Μπετανκούρ Μέγιερς είναι η δεύτερη πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, με περιουσία 95 δισ. δολάρια και την αυτοκρατορία της L’Oréal στα χέρια της.

Το όνομά της μπορεί να μην φιγουράρει συχνά στα πρωτοσέλιδα, ωστόσο η Φρανσουά Μπετανκούρ Μέγιερς είναι η δεύτερη πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο και η 20ή στον κατάλογο των πιο εύπορων ανθρώπων παγκοσμίως. Η καθαρή της περιουσία αγγίζει τα 95 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την τρέχουσα λίστα του Forbes, και όλα ξεκίνησαν από μια οικογενειακή κληρονομιά.

Κόρη της Λιλιάν και του Αντρέ Μπετανκούρ, η 72χρονη κληρονόμησε την περιουσία της μητέρας της, η οποία με τη σειρά της είχε κληρονομήσει τον επιχειρηματικό κολοσσό που δημιούργησε ο παππούς της, ο χημικός Eugène Schueller - ιδρυτής της L’Oréal. Σήμερα, η Μπετανκούρ Μέγιερς κατέχει περίπου το ένα τρίτο της εταιρείας, όντας η μεγαλύτερη μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ παράλληλα προεδρεύει της οικογενειακής εταιρείας χαρτοφυλακίου.

Υψηλός λογαριασμός, χαμηλό προφίλ

Παρά την αμύθητη περιουσία της, η ίδια αποφεύγει τη δημοσιότητα. Είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Ζαν-Πιερ Μέγιερς, απόγονο οικογένειας που υπέστη τραγικές απώλειες στο Ολοκαύτωμα, και μεγάλωσε τους δύο γιους τους στον ιουδαϊσμό, τον οποίο ασπάστηκε και η ίδια.

Η αξία της περιουσίας της ακολουθεί τις διακυμάνσεις της μετοχής της L’Oréal και τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές. Η δυναμική πορεία της εταιρείας, ιδίως στον τομέα της παγκόσμιας βιομηχανίας ομορφιάς και του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει εκτοξεύσει την περιουσία της σε επίπεδα που της επιτρέπουν -τουλάχιστον θεωρητικά- να κάνει σενάρια για πολυτελείς αγορές σε εθνική κλίμακα χωρίς να ανησυχεί για το υπόλοιπο στον λογαριασμό της.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Φρανσουά Μπετανκούρ Μέγιερς παραμένει μια από τις πιο ισχυρές – και ταυτόχρονα πιο αθόρυβες – παρουσίες στον κόσμο των δισεκατομμυριούχων.

