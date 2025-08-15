Γνωστός τράπερ σταματάει το live του για να επιπλήξει 15χρονο: «Θα πας νοσοκομείο» (vid)

O τράπερ Ρακ σταματάει το live για να συνετίσει έναν ανήλικο θαυμαστή του, που έπινε αλκοόλ.

Σε μια στιγμή που έγινε viral στα social media, ο γνωστός τράπερ Ρακ σταμάτησε τη ροή του live του για να επιπλήξει έναν 15χρονο θαυμαστή του, που κατανάλωνε αλκοόλ μπροστά του.

«Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο. Μην ξαναπιείς μπροστά μου», ακούγεται να του λέει με αυστηρό ύφος, προκαλώντας ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε αστραπιαία στο TikTok, έχει χωρίσει το κοινό στα δύο: άλλοι επαινούν τον Ρακ για την υπεύθυνη στάση του απέναντι στους ανήλικους θαυμαστές, ενώ κάποιοι τον κατηγορούν για υπερβολική και υποκριτική αντίδραση.

Ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις, το μήνυμα του Ρακ φαίνεται να πέρασε δυνατά εκεί που «μεγαλώνει» η σημερινή νεολαία: στο TikTok.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο

