Η φωνή μας μπορεί να προδώσει την πιθανότητα Αλτσχάιμερ: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες

Μήπως ο τρόπος που μιλάτε κρύβει πρώιμα σημάδια Αλτσχάιμερ;

Νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης δείχνει ότι μια απλή ηχογράφηση της φωνής σας μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη της νόσου με ακρίβεια 78,5%, ακόμα και χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

Η έγκαιρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ παραμένει κρίσιμη. Ερευνητές ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει τα πρότυπα ομιλίας ατόμων με ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI).

Μέσα σε έξι χρόνια, μπορεί να προβλέψει ποιοι θα εμφανίσουν Αλτσχάιμερ, δίνοντας τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης και συμμετοχής σε κλινικές δοκιμές.

Η μέθοδος δεν απαιτεί εξετάσεις ή δείγματα αίματος. Αρκεί μια απλή ηχογράφηση, ακόμα και μέσω smartphone. Μελλοντικά, η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να γίνει προσβάσιμη σε όλους, προσφέροντας πολύτιμο χρόνο για θεραπευτικές παρεμβάσεις και καλύτερη κατανόηση της νόσου.

Η μελέτη βασίστηκε σε φωνητικές ηχογραφήσεις άνω των 1.000 ατόμων και ανέπτυξε ένα μοντέλο για την ανίχνευση γνωστικής εξασθένησης. Ο νέος αλγόριθμος εκπαιδεύτηκε σε μεταγραμμένες ηχογραφήσεις 166 συμμετεχόντων ηλικίας 63-97 ετών. Στη συνέχεια, τα δεδομένα επέτρεψαν να εντοπιστούν χαρακτηριστικά ομιλίας που συνδέονται με τη μελλοντική εμφάνιση Αλτσχάιμερ σε 90 άτομα από τους συμμετέχοντες.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Alzheimer's & Dementia και ανοίγει νέο δρόμο στην πρόβλεψη της γνωστικής υγείας: η φωνή σας μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι που θα προειδοποιήσει για τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ