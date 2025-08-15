Πρώην διαρρήκτης αποκαλύπτει το Νο1 λάθος που κάνουν όλοι και πώς να προστατέψετε το σπίτι σας (vid)

Πρώην διαρρήκτης αποκαλύπτει το πιο συχνό λάθος ασφάλειας και δίνει tips για να μην γίνει το σπίτι σας στόχος.

Η διάρρηξη είναι από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει κάποιος, καθώς καταστρέφει το αίσθημα ασφάλειας μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Και ενώ συχνά νομίζουμε ότι οι κλέφτες ενδιαφέρονται μόνο για αντικείμενα αξίας, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχουν και άλλους στόχους.

Πρόσφατα, γνωστή influencer στην Ισπανία έπεσε θύμα κλοπής στη Μαρμπέγια, χάνοντας πανάκριβα αντικείμενα, ενώ η εγκληματικότητα σε κατοικίες φαίνεται να αυξάνεται.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχουν απλά βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας για να μειώσει τον κίνδυνο.

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι

Ο Michael Fraser, πρώην διαρρήκτης και νυν ειδικός ασφαλείας, αποκάλυψε σε βίντεο της Αστυνομίας West Midlands ότι το πιο συνηθισμένο λάθος είναι η εμπιστοσύνη σε αγνώστους που εμφανίζονται στην πόρτα μας.

«Οι διαρρήκτες χρησιμοποιούν την τεχνική της “διάρρηξης μέσω απόσπασης προσοχής”. Κρατήστε την πόρτα κλειδωμένη και βάλτε την αλυσίδα ασφαλείας. Αν έχετε αμφιβολίες, μην τους αφήσετε να μπουν», τόνισε.

Λάθη που κάνουν εύκολη τη δουλειά των κλεφτών

Σε ένα άλλο βίντεο, φορώντας GoPro, ο Fraser εντόπισε τέσσερα μεγάλα λάθη σε ένα τυχαίο σπίτι μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά:

Ανοιχτό παράθυρο στον όροφο που μπορούσε να προσεγγιστεί εύκολα από τις κάδους σκουπιδιών τοποθετημένους δίπλα στον τοίχο.

Γράμματα με προσωπικά στοιχεία πεταμένα στα σκουπίδια, δίνοντας στους κλέφτες πολύτιμες πληροφορίες.

Απροστάτευτη πίσω αυλή , στην οποία μπήκε χωρίς δυσκολία.

Ξεκλείδωτη αποθήκη/σπιτάκι κήπου, εύκολη λεία για έναν έμπειρο διαρρήκτη.

