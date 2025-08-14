Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική και αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική στην συνέχεια.

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σήμερα (14 Αυγούστου) σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κατόπιν αιτήματος του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Τον χειμώνα του 2025, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανιζόταν στο νυχτερινό κέντρο Fever, με μεγάλη επιτυχία. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς μάλιστα στη Λευκωσία, είχε τραβήξει τα βλέμματα καθώς είχε διακόψει συναυλία του λόγω επεισοδίου ανάμεσα σε θεατές.

Η οικογενειακή διαμάχη

Η προσωπική του ζωή βρέθηκε στα φώτα της δημοσιότητας και τον Οκτώβριο του 2024, όταν κατέθεσε δύο αγωγές κατά της αδερφής του, Βάσως, για οικονομικές διαφορές.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, οι αγωγές αφορούσαν λογοδοσία έναντι όλων των υπευθύνων για ζητήματα που είχαν προκύψει μεταξύ τους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ωστόσο η οικογένειά του φαίνεται να βρίσκεται στο πλευρό του και να συνδράμει για την καλύτερη δυνατή φροντίδα του.

